تردد قناة سي بي سي سفرة على نايل سات وباقة من أقوى برامج الطبخ يوميا

تردد قناة سي بي سي سفرة 2018 علي نايل سات هوا أهم وسائل المهتمين بالطبخ على مستوى الوطن العربي لمعرفه كل ما هو جديد بخصوص وصفات الأكل والحلويات، تتبع قناة سي بي سي سفرة مجموعه القنوات المصرية cbc، تخصص القناة بمجال الطبخ والحلويات ميزها عن باقي ترددات مجموعه قنوات سي بي سي وأعطى لها طابع مختلف ساعدها في نشر ترددها بصوره كبيره، اذ تهتم القناة بتقديم كل ما هوا جديد حول وصفات الأكل وطرق عمل الحلويات من مختلف مطابخ العالم، بجانب ذلك تعرض قناة سي بي سي سفرة عدد من التقارير المهتمة بأسعار الأطعمة المختلفة وأسعار اللحوم والخضروات يوميا.

من خلال العرض التالي نقدم لكم تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد على نايل سات وعرب سات لمتابعه أهم برامج الطبخ وطرق عمل الحلويات في الوطن العربي، كما نتطرق بالحديث الى أهم برامج القناة وأشهر مقدمي البرامج عبر تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد.

تردد قناة سي بي سي سفرة 2018.

نقدم الآن لكل عشاق الأكل ومحبي برامج الطبخ أهم ترددات القنوات المتخصصة في هذا المجال وهوا تردد قناة سي بي سي سفرة عبر الجدول التالي بيانه.

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ النايل سات 11488 27500 أفقي (H) 5/6 عرب سات 11390 27500 أفقي (H) 5/6

قناة سي بي سي سفرة cbc sofra.

تردد قناة سي بي سي سفرة على نايل سات حقق الكثير من نسب المشاهدة وعمليات البحث الكثيرة في الوطن العربي، ولعل السبب في ذلك هوا ندرة القنوات المهتمة بهذا المجال في الوطن العربي، إذ أن المنافسة بين هذه النوعية من القنوات ليست بالكبيرة فلا يوجد سوى عدد محدود من قنوات الطبخ ومن أبرهها قناة فتافيت وقناة بانوراما فودز تلك هي أبرز واهم القنوات المعروفة في هذه المجال ولعل هذه الندرة النسبية في تلك النوعية من القنوات كان من أهم أسباب قدرة تردد قناة سي بي سي سفرة علي كسب المزيد والمزيد من المتابعين والمشاهدين دوما.

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برامج قناة سي بي سي سفرة.

مما لا شك فيه أن التخصص في مجال واحد يتيح لقناة سي بي سي سفرة الفرصة في أن تتميز فما تقدمة، كما يفسح لها المجال في الإبداع في البرامج المعروضة عليها والتنوع فيما بينها واختيار برامج لتقديم أكلات من جميع مطابخ العالم، ومن أبرز برامج القناة والتي ساهمت في التنوع المشهود عن تردد قناة سي بي سي سفرة ما يلي.

برنامج زي السكر.

برنامج على أد الأيد.

برنامج شبكه وصنارة.

برنامج الأكيل.

برنامج زعفران وفانيلا.

برنامج الشيف.

برنامج أميرة فى المطبخ.

اتفضلوا عندنا.

برنامج بالصحة والهنا.

برنامج عيش وملح.

برنامج مطبخ 101.

والعديد والعديد من البرامج المتنوعة المهتمة بالأكل وتقديم وصفات الحلويات التي كانت المحور الرئيسي في تصنيف تردد قناة سي بي سي سفرة 2018 كأهم ترددات قنوات الطبخ في مصر والعالم العربي.

قناة سي بي سي سفرة

كما بدأت قناة سي بي سي سفرة قريبا في تقديم تقارير يومية عم أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في الأسواق المصرية، تقدم هذه التقارير أسعار تقريبه لكل ما يخص المأكولات ويتم تداوله في الأسواق المصرية وذلك بهدف تقديم معلومه مفيدة وجيدة لسيدات البيوت المصرية تتيح لهم التعرف على الأسعار، وقد ساهمت هذه الفكرة الجديد في اهتمام جانب كبير من المصريين بمتابعه تردد قناة سي بي سي سفرة للبقاء على تواصل مستمر مع متغيرات السوق المصري.

جدول برامج قناة سي بي سي سفرة

ستعرض قناة سي بي سي سفرة مجموعة من أقوى برامج الطبخ والحلويات اليوم، وفيما يلي بيان بمواعيد البرامج المعروضة عبر تردد قناة سي بي سي سفرة اليوم

· بالصحة والراحة · 09:00 صباحًا · اتفضلوا عندنا · 10:00 صباحًا · على قد الايد · 11:00 صباحًا · سندوتش وحاجة ساقعة · 12:15 مساءً · الشيف · 12:30 مساءً · زي السكر · 01:30 مساءً · زعفران وفانيلا · 02:00 مساءً · بالصحة والراحةأميرة في المطبخ · 03:00 مساءً · شبكة وصنارة · 04:00 مساءً · عمايل إيديا · 05:30 مساءً · طبخة ونص · 06:00 مساءً · اتفضلوا عندنا · 06:30 مساءً · زعفران وفانيلا · 07:00 مساءً · على قد الايد · 08:00 مساءً · سندوتش وحاجة ساقعة · 09:00 مساءً · أميرة في المطبخ · 10:15 مساءً · الشيف · 10:30 مساءً · بالصحة والراحة · 11:30 مساءً

أبرز نجوم قناة سي بي سي سفرة

التميز الذي ظهر عليه تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد لم يكن السبب فيه اختيار برامج متنوعة وجيده فقط، بل كان من أهم عوامل تميز القناة هوا حسن اختيار مقدمي البرامج علي القناة، فلقد سعى المسئولين عن قناة سي بي سي سفرة إلى اختيار أشهر وأهم الشيفات في الوطن العربي أجمع ليقدموا برامج القناة، ومن أهم نجوم قناة سي بي سي سفرة الشيف شربينى والشيف نجلاء والشيف أميرة شنب، ومقدم البرامج الشهر مراد مكرم، هذه الكوكبة من النجوم كانت من أم عوامل نشر تردد قناة سي بي سي سفرة 2018 وجعله محور اهتمام ملايين المتابعين لبرامج الطبخ.