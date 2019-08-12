متابعينا في كل مكان نقدم تردد قناة بي ان سبورت bein sports HD 1، فمن المقرر أن تذاع مباراة الوحدة السعودية والنصر الإماراتي مساء اليوم على تردد قناة بين سبورت hd 1، وتعد قناة بين سبورت 1 إحدى القنوات التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، والتي تعتبر أقوى مجموعة رياضة حول العالم، إذ تمتلك عدد كبير من القنوات التي تغطي جميع البطولات الرياضية العالمية والمحلية، لجميع أنواع الرياضات المختلفة، وبالطبع تحظي بطولات كرة القدم بتغطيات مميزة من قناة بي ان سبورت، إذ أنها الرياضة الأولى في الشرق الأوسط، وتمتلك جماهيرية عريضة حول العالم، فإذا كنت من عشاق الرياضة لا تنسى أن إدخال تردد بي ان سبورتس.

تردد قناة بي ان سبورت HD 1

يمكنك من خلال إدخال تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات أو العربسات على جهاز الاستقبال الخاص بك العيش في تجربة مختلفة، في عالم من الرياضة اللا متناهية فالمباريات تذاع عليها بث مباشر في وقتها، وباقي الأوقات يتم إذاعة أمتع ةأجمل المباريات، ومقاطع للأهداف الهامة، وتغطيات إخبارية لأهم الأحداث الرياضية التي لن تجدها في أي مكان آخر، الغولف وألعاب القوى والتنس للرجال والنساؤ، كما تمتلك قنوات بين سبورتس حقوق بث عدد كبير من المباريات منها:

الدوري الأسباني.

الدوري الإنجليزي الممتاز.

دوري أبطال أوروبا.

الدوري الفرنسي.

دوري الاتحاد الإفريقي.

دوري أبطال آسيا.

كأس الأمم الإفريقية.

الدوري الأوروبي.

كأس العالم.

بطولة كوبا – أمريكا.

أجهزة استقبال قنوات بين سبورت ومميزات كل منها

Advertisements

تردد قناة بي ان سبورت hd 1 على النايل سات

القمر المدار التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة نايل سات 101/102 7 درجة غربًا 12264 أفقي 27500 2/3 إرديتو 2 DVB-S2 8PSK

تردد قناة بي ان سبورت hd 1 على سهيل سات

القمر المدار التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة سهيل 1 25.5 درجة شرقا 11547 عامودي 27500 2/3 إرديتو 2 DVB-S2 8PSK

تردد قناة بي ان سبورت hd 1 على يوتلسات

القمر المدار التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة يوتلسات 8 درجة غربًا 11013 أفقي 27500 2/3 إرديتو 2 DVB-S2 8PSK

تردد بي ان سبورت hd 1 على عربسات

القمر المدار التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة عربسات 2A 26 درجة شرقًا 11547 عمودي 27500 3/4 إرديتو 2 DVB-S2 8PSK

موعد مباراة النصر والوحدة

يستضيف استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي غريمه نادي النصر السعودي في مباراة الإياب مساء اليوم في تمام الساعة 5:40 بتوقيت القاهرة، 6:40 بتوقيت السعودية، 7:40 بتوقيت الإمارات.

المباراة الموعد التحكيم القنوات الناقلة المكان النصر السعودي × الوحدة الإماراتي 6:40 بتوقيت السعودية

7:40 بتوقيت الإمارات سوار الذهب

مشعل الشمري bein sports 1

الكاس hd 3 ستاد آل نهيان

تعد قناة بي ان سبورت من القنوات التي تدعم نظام hd وذلك لضمان وصول الصورة إليك بأفضل جودة، وقد قدمنا لكم جميع ترددات قناة beIN SPORTS HD 1، تمنياتنا لكم بمشاهدة ممتعة.