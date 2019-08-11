تحديث 11 أغسطس تردد قناة الشارقة الرياضية على العرب سات والنايل سات

يمكنك استقبال تردد قناة الشارقة الحديث على العرب سات والنابل سات من خلال ضبط الرسيفر أو جهاز الاستقبال الخاص بك على الترددات التي ننقلها لكم عبر هذا الموضوع أخذا عن الموقع الرسمي للقناة على الإنترنت، والتي أكدت على إذاعة أبرز المباريات الرياضية مع وجود عدد كبير من العاملين بمجال التعليق الصوتي والتحليل الرياضي المميز طوال اليوم 24 ساعة كاملة، مما جعل القناة تحصل على ملايين المشاهدين خلال فترة قليلة للغاية، تكاد تكون أكثر القنوات الرياضية المفتوحة استقبالاً للمشاهدين في الوطن العربي بشكل كامل.

تردد قناة الشارقة الرياضية

وقد أصبحت تردد قناة الشارقة الرياضية عرب سات محل اهتمام كبير في الدول العربية والخليجية، بعد أن تم تطوير المحتوى التقني والجانب الموضوعي وتقوية شبكات الإرسال والمواقع الجغرافية التي يمكنها التقاط التردد، وذلك نقلاً للدوريات والبطولات المحلية الإقليمية والعالمية ومباريات الدوري الإماراتي مما جعلها تنافس باقي قنوات الرياضة على الأقمار الصناعية وبذلك أصبحت لها شعبية واسعة.

وقد سعت إدارة القناة على شراء حقوق نقل مباريات دوري أبطال إسبانيا وعلى وجه الخصوص مباريات برشلونة باللغة العربية سواء الودية أو الرسمية وذلك في إطار تقديم خدمة مميزة للجمهور العربي.

الترميز الإستقطاب التردد القمر الصناعي 27500 عمودي 11012 نايلسات 27500 عمودي 11862 عربسات

تحديث: سوف تقوم القناة بنقل مباراة برشلونة ونابولي مساء اليوم السبت الموافق 10-8-2019 في تمام الحادية عشر بتوقيت مصر، الثانية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.