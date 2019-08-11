تابع اليوم تردد قناة النيل للرياضة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وأهم الأحداث الرياضية المحلية...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا الرائد على الدوام عرب نيوز، في مصر والوطن العربي الكبير من المحيط إلي الخليج، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة النيل للرياضة، التي يتم البحث عليها بكثرة هذه الأيام لقرب انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والمعروف أن قناة النيل للرياضة تمتلك حق البث لمباريات الدوري المصري، وبطولة كأس مصر، والعديد من المنافسات الرياضية التي سنقدمها لكم لاحقاً داخل المقال.

قناة النيل للرياضة هي قناة تابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، وهي قناة متخصصة في الرياضة بدأت البث عام 1998، وهي منذ ذلك الوقت وهي تقدم لمتابعيها العديد من المنافسات الرياضية الكبري، التي تجذب المشاهد المصري والعربي، ونحن سنقدم لكم من خلال هذا المقال أحدث تردد للقناة وأهم البرامج على شاشة القناة.

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تردد قناة النيل للرياضة على القمر الصناعي النايل سات

اسم القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز النيل للرياضة النايل سات 11843 H 27500

أهم البرامج التي تقدمها قناة النيل للرياضة

برنامج أستاد النيل.

برنامج مساء الأنوار.

برنامج صباح الرياضة.

برنامج رايه وصفارة.

برنامج بيت الرياضة.

برنامج الكرة الأفريقية.

برنامج الأسبوع في ساعة.

برنامج أبطال التحدي.

برنامج هي والرياضة.

برنامج نايل كوره.

برنامج 7 رياضة.

أهم الحقوق التي تمتلكها قناة النيل للرياضة

الدوري المصري الممتاز. بطولة كأس مصر لكرة القدم. مباريات المنتخب الودية. مباريات دوري أبطال إفريقيا المقامة في مصر على البث الأرضي. مباريات الكونفدرالية الإفريقية المقامة في مصر التردد الأرضي. مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم المقامة في مصر التردد الأرضي. مباريات الدوري المصري لكرة اليد للكبار والمرتبط. مباريات الدوري المصري لكرة السلة.

أهم المذيعين ومقدمي البرامج على قناة النيل للرياضة

الإعلامي الكبير مدحت شلبي، الإعلامي خالد لطيف، الإعلامية منى عبد الكريم، الإعلامية سهى إبراهيم، الإعلامي طارق رمضان،الكابتن ضياء السيد.

تنقل اليوم قناة النيل للرياضة التردد الأرضي مباراة الأهلي وفريق أطلع برة بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا والمعروف أن قناة أون سبورت قد حصلت على حقوق البث الفضائي للمباراة.