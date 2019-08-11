هنا التردد الجديد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات ومتابعة مباراة اليوم بين...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية، التي يبحث عنها ملايين العاشقين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الوطن العربي، لتميز القناة ونقلها لأهم الفاعليات الرياضية على مستوى العالم، واستخدام القناة لأحدث التقنيات العالمية، لكي تخرج صوت نقي متميز وصورة فائقة الجودة، ترضي متابعي القناة الأشهر في العالم العربي.

قناة بي إن سبورت الإخبارية، هي احدي قنوات مجموعة بي إن الرياضية التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية، وتوجد عدة قنوات تحمل نفس الاسم بي أن سبورت، وتهتم القناة بنقل الأخبار والتقارير الإخبارية عن المنافسات الرياضية.

أهم مباريات اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز التي تنقلها المجموعة

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة ليستر سيتي*وولفرهامبتون 15.00 بتوقيت القاهرة،16.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورتHD1 نيوكاسل *أرسنال 15.00بتوقيت القاهرة،16.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD2 مانشستر يونايتد* تشيلسي 17.30 بتوقيت القاهرة،18.30 بتوقيت السعودية بي إن سبورتHD2

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نشأة القناة وبداية بثها الرسمي

في البداية كانت تسمى قناة الجزيرة الرياضية، وبدأت بهذا الاسم وتم أفتتاحها يوم 1 من نوفمبر عام 2011، تحت اسم الجزيرة الرياضية، وبداية من عام 2014، تم تغير الاسم إلي قناة بي إن سبورت، لتظل تحمل هذا الاسم حتى الآن، وتبث القناة من العاصمة القطرية الدوحة.

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التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها

تقدم القناة نشرة رياضية شاملة لكل الأحداث الرياضية على رأس كل ساعة. برنامج الحصاد الرياضي كل يوم الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة. برنامج لقاء الصحافة يقدم كل ما يكتب في الصحافة الرياضية من أخبار. برنامج من بريطانيا ويقدم كل أخبار وتفاصيل الدوري الانجليزي والإسكتلندي. الليغا في أسبوع يقدم كل أخبار الدوري الأسباني لكرة القدم. برنامج كل العرب برنامج أسبوعي يشمل أخبار كل الدوريات العربية.

أشهر المنافسات الرياضية التي تنقلها مجموعة بي إن سبورت

منافسات كأس العالم لكرة القدم. دوري أبطال أوروبا. دوري أبطال إفريقيا. كأس الأمم الإفريقية. كأس الأمم الأسيوية. دوري أبطال أسيا. كأس العالم للشباب والناشئين. كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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