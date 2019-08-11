تردد قناة تكبيرات العيد للاستمتاع بالشعائر الدينية قبل صلاة عيد الأضحى 2019

يحاول عدد كبير من المسلمين المقيمين بالخارج أو داخل المحروسة الوصول إلى تردد قناة تكبيرات العيد التي من شأنها إدخال البهجة في النفوس لما تنقله عبر شاشتها من تكبيرات العيد وكل ما يتعلق بالحج، فمع اقتراب العيد يزداد البحث عن قناة تكبيرات العيد عبر محرك البحث الشهير “جوجل”.

تقدم هذه القناة تكبيرات الحجاج أثناء الطواف وكافة الشعائر الدينية وذلك على مدار اليوم كاملاً، وتعتبر إذاعة تكبيرات الإحرام هي أحد الشعائر المقدسة للمسلمين والمسلمات في جميع أنحاء الوطن العربي خلال أيام الحج المبارك.

قناة تكبيرات العيد

تعتبر من إحدي القنوات الجديدة التي تقوم بإذاعة تكبيرات عيد الأضحي المبارك علي القمر الصناعي، وقد تم الإعلان عن بدء البث المباشر الخاص بالقناة، عن طريق الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، لإذاعة تكبيرات عيد الأضحي يوم وقفة عرفات.

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قامت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية المقدمة لخدمة البث المباشر الراغبة بالمشاركة في التغطية الإعلامية خلال موسم حج 1440هـ إلى التواصل معها عبر البريد الإلكتروني، كما دعت هيئة الإرشاد إلى ضرورة تعاون القنوات الفضائية الناقلة إلى تغطيه موسم الحج 1440 بكافة التلبيات التامه وإلى ضرورة نشر أفضل التكبيرات المميزة التي يفضلها المسلمين.

تردد قناة تكبيرات العيد

يعمل المسلمين خلال تلك الساعات القليلة التي تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك على البحث المكثف ومحاولة في الوصول إلى تردد قناة تكبيرات العيد، لذا نقدم لكم التردد على القمر الصناعي نايل سات كالآتى:

التردد 10922 معدل الترميز 27500 استقطاب رأسي

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الجدير بالذكر، أن موعد عيد الأضحي المبارك سيكون يوم الأحد القادم الموافق 11 أغسطس الجاري حسبما أعلنت دار الأفتاء في مصر والسعودية الإمارات، مصر، الجزائر، تونس، الأردن، وليبيا، البحرين، اليمن، لبنان، سوريا، السودان، فلسطين، موريتانيا، الصومال، الكويت، جزر القمر، جيبوتي، قطر، العراق، فيما أختلفت كلًا من دولة عمان والمغرب في توقيت أول أيام عيد الأضحي عن كل الدول العربية ليكون أول أيام العيد يوم 12 أغسطس.