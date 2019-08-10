متابعة تردد قناة الفتح للقرآن والسنة النبوية Alfath TV 2018 تعمل بإشارة جيدة قناة القرآن بقمر النايل...

حالًا نرصد لكم التردد الخاص بقناة الفتح الفضائية 2019، للقرآن والسنة النبوية، حيث توقفت القناة عن البث لفترة، وتساءل البعض عن سبب توقفها، إلا أنها عادت للبث الآن من جديد، وتقدم العديد من البرامج الدينية المتنوعة، والتي حازت على اعجاب الكثير، تابع المقال الآن واضبط التردد الصحيح للقناة من أجل الاستمتاع بالقرآن الكريم من أفضل الشيوخ.

قناة الفتح إحدى القنوات الدينية الإسلامية المتميزة في عالم الفضائيات، فقناة الفتح من القنوات الدينية التي ظهرت في الفترة الأخيرة لتنير وتوجهه الأمة الإسلامية نحو أتباع تعاليم الدين الصحيحة، وتصحح المفاهيم، من خلال عرضها لباقة متنوعة من البرامج الدينية الهادفة التي تناقش المشاكل الدنيوية في حياة الإنسان، وتقدم النصائح والإرشادات الدينية المفيدة التي يدير بها المسلم وينظم من خلالها حياته وتساعد في حل الكثير من المعوقات الدنيوية التي تواجه المسلم.

فقناة الفتح للسنة النبوية تطمح لأن تكون القناة الإسلامية الأولي بالمنطقة العربية، من خلال عرضها لباقة متنوعة من البرامج الدينية المتخصصة في تفسير أحكام القرآن، والكثير من البرامج الدينية التي تقدم النصيحة والموعظة الحسنة، وتعاليم الدين الإسلامي، التي تجعل المسلم يتحلى بالأخلاق والقيم الحميدة، تابعونا وقناة الفتح للسنة النبوية الشريفة.

قناة الفتح للقرآن والسنة النبوية

قناة الفتح للسنة النبوية الشريفة واحدة من أهم القنوات الفضائية الدينية عبر القمر الصناعي النايل سات، ولها جمهورها المتابع لبرامجها الدينية المتميزة، لذا يتزايد البحث عن ترددها باستمرار، لتميز قناة الفتح الفضائية بعرض محتوى ديني هادف راقي متميز تخاطب من خلاله المسلمين حول العالم.

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برامج قناة الفتح للسنة النبوية

قناة الفتح للسنة النبوية تقدم برامجها الدينية المختارة من خلال كبار علماء ومشايخ الأزهر الشريف المشهورين في الوطن العربي، ومن تلك البرامج الهادفة التي تبين وسطيه الإسلام وسماحته ويسره واعتداله، بما يعود بالنفع على المسلمين في كل مكان وتقدم النصيحة والموعظة الحسنة لسائر المسلمين حول العالم، من تلك البرامج:

برنامج جدد حياتك

برنامج كنوز في السنة

برنامج إرشادات أسرية

برنامج احكام التلاوة

برنامج الموقظات

برنامج حياتنا في السنة

برنامج في رحاب السنة

برنامج الحياة البرزخية

تردد قناة الفتح للسنة النبوية والقرآن عبر القمر الصناعي النايل سات

التردد الترميز تصحيح الخطأ الاستقطاب 11900 27500 6/5 عمودي 10727 27500 6/5 أفقي

كانت قناة الفتح قد أغلقت لفترة، ولكن عادت للبث مرة أخرى، والإشارة الخاصة بها جيدة.

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