NowFollow)) تردد العراقية الرياضية Iraqia 7sri 2019 القنوات الناقلة لبطولة غرب اسيا مباراة السعودية...

حدث قناة العراقية الرياضية هي قناة تهتم بعرض كل ماهو جديد في المباريات الرياضية وتبث المباريات المحلية والعالمية، وتبث مباريات الدوري العراقي مع تعليق المحللين رياضيين أكفاء، وتعمل هذه القناة على مدار اليوم دون توقف، وسنتابع معكم خلال هذا المقال للتعرف على تردد قناة العراقية الرياضية، وضبط القناة على أجهزة الاستقبال والاستمتاع بمشاهدة ممتعة بجودة عالية بدون تقطيع، تردد قناة العراقية الرياضية

قناة العراقية الرياضية

أنشأت قناة العراقية الرياضية بتاريخ 12/ 6/ 2005م وتعد هذه القناة من أشهر القنوات الرياضية ليس فقط في العراق وحدها بل في سائر الوطن العربي بأكمله؛ حيث يتابعها العديد من محبي كرة القدم لما تقدمه من نشرات أخبار عن آخر التطورات والأحداث التي وقعت في عالم الكرة والرياضة واستوديوهات تحلل جميع مباريات دوري النخبة العراقية التي يتم نقلها مباشرة على الهواء.

وبالإضافة إلى اهتمام قناة العراقية الرياضية لكرة القدم على وجه الخصوص لما لها من شعبية عند الجماهير العربية والأوربية والآسيوية على حد سواء، تهتم أيضًا بجميع الألعاب الرياضية الموجودة في العراق.

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تردد قناة العراقية الرياضية

قناة العراقية الرياضية هي من أحد القنوات التابعة لشبكة قنوات الإعلام العراقي، وتغير تردد قناة العراقية الرياضية على قمر نايلسات وأصبح التردد مختلفا، وسنعلمكم بالتفصيل أعزائنا القراء عن التردد الجديد بالتفصيل:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12562/ 12437/12380/12188 أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 6/5

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11747/ 10850 أفقي

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 4/3.

تردد قناة العراقية الرياضية على النايل سات وعرب سات، وكذلك متابعة القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا، ونرصد معكم كل جديد عبر نقل الأخبار الشاملة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة العرض، تابع المقال الآن ونحن معكم بكل جديد، المتابعة الشاملة لكافة الاخبار الرياضية الحصرية، ونرصد معكم كل جديد عبر نقل المحتوى الإخباري الشامل، تابع المقال الآن.

متابعة عامة حول مباريات اليوم في بطولة غرب آسيا لكرة القدم، والتي يتم بثها على قناة العراقية الرياضية، ونرصد معكم الأخبار الرياضية الشاملة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة العرض ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات العامة

مباريات اليوم السبت في بطولة إتحاد غرب آسيا: