التقاط تردد الجزائرية الأرضية والجزائرية الثالثة الفضائية- قبل قليل مباراة المريخ وشبيبة القبائل...

أخبار تردد قناة الجزائرية الثالثة الفضائية، تردد القنوات المشفرة والمفتوحة على مختلف الأقمار الصناعية، حيث ننقل لكم تردد قناة الجزائرية الرياضية على النايلسات، والتي ستنال نسبة من البحث اليوم عالية من قبل الشعب الجزائري، من أجل متابعة نهائي كأس الأمم الأفريقية، تردد الجزائرية الارضية.

وسنقدم لكم من خلال السطور القليلة القادمة، نبذة مختصرة عن قناة الجزائرية الرياضية، وتردد قناة الجزائرية الرياضية.

قناة الجزائرية الأرضية الرياضية

قناة الجزائرية الرياضية، واحدة من القنوات الرياضية التي يتم بثها على القمر الصناعي نايلسات من دولة الجزائر وعلى قمرين آخرين، كما تهتم القناة الجزائرية بالعرض المميز للمحتوى الرياضي الذي تقدمه، حيث تهتم بنقل أحداث المباريات الرياضية للمنتخب الجزائري لكرة القدم، بالإضافة إلى الدوريات الودية ومباريات التصفية في كأس العالم، وهي الآن تنقل الحدث الأهم لدى متابعي ومحبي كرة القدم الجزائرية، حيث تنقل مباريات المنتخب الجزائري في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقامة حاليا في مصر.

كما تمكنت الجزائرية الرياضية، من الحصول على حق البث الحصري لمباريات كرة القدم لفريق محاربين الصحراء، من أجل الحصول على نسبة مشاهدة عالية من قبل الجماهير الجزائرية.

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ضبط شفرة قناة الجزائر الأرضية على النايلسات

تردد الجزائرية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي معدل الترميز التردد نايلسات 27500 11680 أفقي الكوم سات 3000 12240 ses 20225 12674

تردد الجزائرية الثالثة الفضائية

التردد 11679 على القمر الصناعي نايلسات.

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نتابع بعد قليل أحداث اللقاء الكروي الرياضي بين فريقي المريخ السوداني وفريق شبيبة القبائل الجزائري، وذلك على تردد قناة الجزائرية الثالثة الفضائية.

تحديث الجمعة 9 أغسطس: انطلقت منذ قليل مباراة المريخ السوداني وشبيبة القبائل الجزائري