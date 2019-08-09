“عادت من جديد” تردد قناة بي اوت كيو الجديد BeOutQ لمتابعة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي...

تردد قناة بي اوت كيو الجديد ؛ من القنوات الهامة التي تصدرت عمليات البحث في الوطن العربي في الساعات القليلة الماضية، وذلك من أجل متابعة مباريات الدوري الإنجليزي والتي تقام مساء اليوم في الجولة الأولى، حيث يلتقى نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة اللاعب المصري محمد صلاح، نظيره نادي نوريتش سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، وذلك على ملعب آنفيلد معقل الريدز.

وقد تعرضت قناة بي اوت كيو، إلى التوقف في الأيام الماضية، بسبب العمل على إجراء بعض التحديثات الهامة لكافة المشاهدين والمتابعين في كافة أنحاء العالم، وقد تسبب الإيقاف في حالة من القلق والحيرة لدى كافة المتابعين بسبب توقف القناة قبل انطلاق الدوريات العالمية.

ونجحت قناة بي اوت كيو، في أن تكون أحد أكبر القنوات في الوطن العربي والعالم، بعدما قدمت العديد من البطولات بشكل مجاني لكافة المتابعين، كما حاربت القناة التشفير وأكدت أن الرياضة حق للجميع.

تردد قناة بي اوت كيو الجديد

أعزائي المتابعين في الوطن العربي، يمكن العمل على متابعة قناة بي اوت كيو، من خلال ترددها الجديد، والذي يعمل على كافة الاقمار الصناعية.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب النايل سات 12034 H عرب سات 12207 أفقي عرب سات 11919 عمودي عرب سات 12380 عمودي

حيث يمكن العمل على استقبال القناة على الترددات الموضحة بالأعلى، من أجل العمل على متابعة كافة المباريات التي تقام اليوم في البطولات العالمية الهامة.