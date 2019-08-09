تردد قناة ميكي الجديد 2019 على نايل سات وموعد عرض فيلم الكرتون Horton اليوم

أعلنت قناة ميكي عن تعديل ترددها وغلق التردد القديمة وهوا ما دفع قطاع كبير من محبي ومتابعي القناة للبحث عن ترددها الجديد، تختص قناة ميكي بكل ما يهم الطفل من برامج ترفيهية وأفلام كرتون وأغاني وغير ذلك، وقد اكتسبت القناة شعبية كبيره بفضل تميزها فيما تعرضه من برامج وأفلام على شاشتها، سنقدم لكم فيما يلي تردد قناة ميكي الجديد على نايل سات بعد تعديله وأبرز وأهم ما تعرضه من برامج.

تردد قناة ميكي الجديد

تسعى دوما كل القنوات الفضائية لتطوير محتواها وتقديم أفضل صوره لمشاهديها، وقد حاولت قناة ميكي شأنها في ذلك شأن غيرها من القنوات الفضائية أن تحسن من صورتها وأن تعرض أفلامها بجوده أفضل، وقد كانت أولى الخطوات التي قامت بها قناة ميكي نحو هذا التطور هوا تعديل ترددها ليتواكب مع إمكانية تقديم الصورة بتقنية hd أي عرض الصورة بدقة عاليه الجودة، سنعرض عليكم متابعينا الكرام من خلال الجدول التالي تردد قناة ميكي الجديد 2018 على نايل سات بعد أن تم تعديله.

القمر الصناعي التردد الجديد القطبية الترميز معامل التصحيح نايل سات 11526 H 27500 3/4

قناة ميكي للأطفال

تهتم قناة ميكي بتقديم وعرض كل ما يهم الطفل من برامج وأفلام كرتون وأغاني مسلية، بجانب ذلك تقدم قناة ميكي مجموعة من البرامج الترويجية لبعض السلع والألعاب البسيطة المعدة للأطفال، وقد نجح تردد قناة ميكي في الحصول على نسب مشاهدات مرتفعة جدا ف الوطن العربي خصوصا مع اهتمام إدارة القناة بتقدم محتوى مفيد للطفل العربي.

قنوات الأطفال

توجد في الوطن العربي مجموعة كبيرة جدا من قنوات الأطفال مثل قناة سبيس تون وقناة مودي كيدز وقناة طيور الجنة وقناة ميكي التي هي محل حديثنا اليوم وغيرها من القنوات، هذه القنوات جميعها تهتم بتقديم مجموعة من أفلام الكرتون وبرامج الأطفال الترفيهية والتعليمية وبرامج المسابقات.

وقد تميزت قناة ميكي عن غيرها من قنوات الأطفال ببحثها الدائم عن بعض الوسائل التكنولوجية الحديثة ولعل أبرزها كان تقديم القناة لمحتواها في صوره بث مباشر عن طريق تطبيق للهواتف المحمولة، كما تقدم أيضا القناة كل أفلامها وبرامجها للمشاهدين عن طريق قناتها الخاصة على اليوتيوب، كل هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة ساعدت على انتشار قناة ميكي وتعلق عدد كبير من الأطفال بها.

Advertisements

الأفلام المقدمة عبر تردد قناة ميكي اليوم

من المنتظر أن تقدم قناة ميكي عدد من أهم أفلام الكرتون اليوم عبر شاشتها وفيما يلي بيان بأهم الأفلام التي ستعرضها اليوم

matilda 10:30 The wild 14.30 Gnomeo and juliet 17:30 BRAVE 19:20 The sword in the stone 21:00 Horton 22:30

ولعل هذه الأفلام المميزة وغيرها كانت دوما السبب وراء ما يتمتع به تردد قناة ميكي من انتشار في الوطن العربي اجمع.

تردد قناة ام بي سي 3

من أهم وأقدم قنوات الأطفال في الوطن العربي قناة ام بي سي 3 الفضائية، وفي سياق الحديث عن أفلام الكرتون وبرامج الأطفال لابد أن نذكر ترددام بي سي 3 حيث يمكنكم التعرف عليه عن طريق الجدول التالي

تردد القناة القطبية القمر الترميز 12322 v نايل سات 27500

في الأخير نذكركم بأننا قدمنا لكم تردد قناة ميكي الجديد بعد أن تم تعديله وفى حال وجود أي استفسارات نرجو منكم مراسلتنا عن طريق التعليقات.