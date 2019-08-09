“رياضيه” تردد اون سبورت ON Sport| الناقلة للدوري المصري.. مباراة الأهلي والزمالك وجميع...

نعرض عليكم أحدث تردد للقناة الرياضية الأولى، الأعلى مشاهدة في مصر والعالم العربي، والأعلى في نسبة نقاء الصورة، بخاصية اتش دي، إشارة تردد اون سبورت الرياضية ON Sport، والتي تقوم ببث مباشر لمباريات الدوري المصري ومباريات قناة تشيلسي الانجليزية”معادة”، وذلك بعد اتفاق مالك القناة الجديد، السيد أبو هشيمة، مع قناة تشيلسي الانجليزية لعرض مباريات القناة بعد بثها بيوم أو يومين على قناة اون سبورت.

تبث القناة بشكل كامل من قمر نايل سات، وقد استحدثت مؤخرا قناة أون سبورت 2، والتي تستمر متوقفة إلى أن يأتي بث مباشر تقوم ببثه بالاشتراك مع اون سبورت 1، وتبث مع اون سبورت على نفس التردد:

القمر التردد تصحيح الخطأ الترميز نايل سات 10853 H 5/6 27500

برامج أون سبورت

برنامج مساء الأنوار: يقدمه الكابتين مدحت شلبي.

برنامج خاص مع سيف: يقدمه سيف زاهر.

جولة في أخبار السوشيال ميديا.

برنامج العين الثالثة.

تغطيات خاصة للمباريات

مع الاستوديوهات التحليلية المتميزة قبل وأثناء وبعد كل مباراة لتحليل أداء الفرق واللاعبين وتطلعات الجماهير والمدربين فيهم.

تشارك أون سبورت الرياضية البث الحصري لمباريات الدوري المصري قناة النيل الرياضية، الفضائية والأرضية.

ويقوم الكابتين مدحت شلبي مساء اليوم في برنامجه الشهير مساء الأنوار بتحليل مباريات الدوري المصري مع باقة من اشهر المعلقين والمحللين الرياضيين.

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وتتشارك اون سبورت الرياضية، 1 و2، مع العديد من القنوات الرياضية، وذلك في البث المباشر والمجاني للعديد من مباريات الدوري وكأس مصر، وأيضا بعض المباريات الدولية.