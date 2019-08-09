تردد القناة الجزائرية الرياضية الأرضية على النايل سات 2019

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام عرب نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن تردد قناة الجزائر الرياضية التردد الأرضي، الذي ذاعت شهرتها خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية، الأخيرة التي أقيمت في مصر، لنقلها 20 مباراة من مباريات البطولة، وكذلك أثناء مباريات كأس العالم الأخيرة في روسيا، حصلت على حق نقل مباريات المنتخب الجزائري عليها، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أحدث تردد للقناة.

القناة الجزائرية التردد الأرضي ذاد البحث عليها في الفترة الأخيرة، على مختلف محركات البحث على شبكة الأنترنت، من قبل المشاهدين العرب والجزائريين، لتميز القناة في نقل الأحداث الرياضية الكبرى.

تردد قناة الجزائر الرياضية على القمر الصناعي النايل سات

اسم القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز الجزائرية الرياضية النايل سات 11680 H 27500

تعرف على نشأة القناة الجزائرية الأرضية

القناة الجزائرية الرياضية هي قناة حكومية تتبع المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، تأسست في فترة الاحتلال الفرنسي عام 1956 ميلادي، وهي تقوم بإنتاج العديد من البرامج الهامة والمتنوعة، وتبث القناة من الجزائر العاصمة، وبدأت القناة في البث الأرضي منذ انطلاقها حتى عام 2011، وتحولت إلي البث الفضائي بعدها على القمر الصناعي المصري النايل سات بتقنية التشفير.

أهم البرامج التي تبثها القناة الجزائرية الرياضية الثالثة الفضائية