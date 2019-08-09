أحدث: تردد قناة سورية دراما 2019 المفتوحة مباشر على نايل سات والعرب سات | دليل قناة سوريا دراما...

احدث تردد قناة سوريا دراما المجانية و هي أحدي القنوات الفضائية المفتوحة بالمجان عبر الأقمار الصناعية، وهى تابعة الى هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية، والمتخصصة في عرض باقة متنوعة من المسلسلات العربية المتميزة، فقناة دراما سوريا استطاعت أن تجذب أنظار الجمهور العربي حول العالم، حيث أن قناة سوريا دراما من القنوات الدرامية المتخصصة في عرض مجموعة كبيرة من المسلسلات الدرامية العربية الحصرية التي يتابعها الجمهور العربي في كل مكان، حيث اهتمت قناة سوريا دراما بأن تقدم محتوى درامي هادف تحافظ من خلاله على العادات والتقاليد العربية، لذا تزايد البحث عنها بصفة مستمرة من قبل العائلات العربية لتوفير الخدمات التي تقدمها قناة سوريا دراما لتتبع كافة الاحتياجات بما يتناسب مع كافة فئات المجتمع العربي.

تردد قناة سورية دراما 2019

تردد قناة سوريا دراما انطلقت عبر الفضائيات بأهداف إستراتيجية واسعة لتنشر عام 2009 ، حيث أن قناة سوريا دراما من القنوات العربية الحكومية السورية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري، والذي يقدم من خلال باقة من القنوات المتخصصة لنشر ثقافة وفنون الشعب السوري العربية الأصيلة، وقناة سوريا دراما إحدى تلك القنوات المتخصصة التابعة للحكومة السورية، وتقدم الدراما السورية والعربية بمختلف تصنيفاتها لتنشر فنون الدراما السورية على العالم من خلال باقة من المسلسلات الدرامية المتنوعة المتميزة بجودة المحتوى المقدم عبر شاشتها المتخصصة.

قناة سوريا دراما 2019

قناة سوريا دراما من القنوات العربية المفتوحة بشكل مجاني بدون تشفير على مدار 24 ساعة متواصلة، حيث يمكن متابعة قناة سوريا دراما في أي وقت على مدار اليوم، للتمتع بأفضل المسلسلات الدرامية على مدار الساعة، التي تعرض الواقع العربي متضمنة أهم المشكلات العربية بطريقة درامية، قناة سوريا دراما نالت الكثير من الشهرة العربية، لتقديمها كل جديد في عالم الدراما العربية.

تردد قناة سوريا دراما عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

من خلال الجدول التالي نوضح بالتفصيل تردد قناة سوريا دراما لكل عشاق الدراما العربية حول العالم:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11179 27500 5/6 أفقي النايل سات 11180 27500 5/6 أفقي العرب سات 12054 27500 3/4 عمودي

مسلسلات قناة سورية دراما المعروضة الان

دليل قناة قناة سوريا دراما – مسلسلات

المسلسل موعد العرض الاول والثانى مسلسل حنين 01:00 صباحًا 01:00 مساءً مسلسل طوق البنات 02:00 صباحًا 02:00 مساءً مسلسل وهم 03:00 صباحًا 04:00 مساءً مسلسل عريس الهنا 04:00 صباحًا 05:00 مساءً Advertisements مسلسل سليمو وحريمو 05:00 صباحًا 06:00 مساءً مسلسل وعدتني يا رفيقي 06:00 صباحًا 07:00 مساءً مسلسل وحدن 08:00 صباحًا 09:00 مساءً مسلسل روزنا 09:00 صباحًا 10:00 مساءً مسلسل الرابوص 12:00 مساءً 11:00 مساءً مسلسل ما بتخلص حكايتنا 08:00 مساءً

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