Frequency تردد قناة LBC ال بي سي اللبنانية 2019 على النايلسات والعربسات

أخبار تردد قناة LBC اللبنانية، نتابع معكم اليوم واحدة من أهم القنوات على شاشة التلفزيون اللبناني، والتي تعد من أكثر القنوات مشاهدة لدى المشاهد اللبناني، قناة ال بي سي اللبنانية يتم بثها مجانا على القمر الصناعي النايلسات على مدار 24 ساعة، وهي من احدى القنوات المفتوحة الغير مشفرة، تردد قناة ال بي سي اللبنانية.

ونحاول جاهدين خلال الأسطر القليلة القادمة اعطاء نبذة مختصرة عن قناة ال بي سي اللبنانية، وبعض البرامج التي يتم اذاعتها على شاشة LBC اللبنانية.

قناة ال بي سي اللبنانية

تعد قناة ال بي سي اللبنانية، واحدة من أكثر القنوات انتشارا في لبنان، وتعني المؤسسة اللبنانية للإرسال ويأتي رمز LBC اختصارا لكلمة Lebanese Broadcasting Corporation، تم انشاؤها في عام 1985، حيث كانت أداة حزب القوات اللبنانية في اذاعة اهدافه السياسية أثناء الحرب الأهلية في لبنان، وتضم المؤسسة اللبنانية مجموعة من القنوات التي تقوم بعرض محتوى مختلف متضمنا القيم القديمة.

قناة LBC اللبنانية

قناة LBC احدى القنوات اللبنانية التي تهتم بتقديم المحتوى المتنوع والمختلف، والذي طالما يبحث عنه المتابع العربي، حيث تقدم الأعمال الدرامية والبرامج السياسية والحوارية، علاوة على تقديمها للمسابقات والبرامج المتنوعة، كما تحرص شاشة LBC على تقديم كل ما يهم المشاهد العربي واللبناني، حيث تخاطب برامجها جميع طبقات المجتمع، كما تهتم بتقديم القضايا العربية واللبنانية من خلال البرامج الحوارية من قبل المتخصصين، كما تحرص على تقديم أهم الأحداث والمجريات في الساحة اللبنانية.

تردد قناة LBC اللبنانية

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ معامل الاستقطاب عرب سات 11843 27500 6/ 5 H عرب سات 10730 27500 4/ 3 V نايلسات 10776 27500 6/ 5 H

برامج قناة ال بي سي اللبنانية

تهتم قناة ال بي سي اللبنانية بتقديم العديد من المسلسلات الدرامية والبرامج الهامة منها: