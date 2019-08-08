عاجل: توقف تردد قناة بي آوت كيو سبورت beoutq Sports HD 2019 بى أوت الرياضية| “سبب...

عاجل الآن: تم وقف التردد الخاص بقناة بي آوت كيو beoutq Sports HD 2019، وذلك من يوم الثلاثاء بالمساء، وتفاجأ جميع العملاء بذلك، حيث توقفت الإشارة بصورة مفاجأة، وكذلك السيرفر السعودي الأصلي توقف، ويعود ذلك إلى أعمال الصيانة التي تتم على سيرفر بي آوت كيو إستعدادًا لإستقبال الموسم الجديد من الدوريات العالمية، ولم يتبين موعد عودة القنوات للعمل، ونتابع معكم أخبار قناة بي آوت كيو.

تردد قناة بى أوت كيو من أكثر القنوات التي يتزايد البحث عن ترددها في عالم الفضائيات بين الأشخاص الكرويين، حيث أصبحت ذات شعبية جماهيرية كبيرة بعد عرضها بث مباشر لبطولات ودوريات عالمية يبحث عنها محبي وعشاق متابعة تلك البطولات والدوريات العالمية للساحرة المستديرة كرة القدم، فقد قدمت قناة بى أوت كيو العديد من الدوريات الأوروبية منها الدوري الانجليزي والدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة لنقلها البطولات القارية للقارة السمراء مثل بطولة أفريقيا للأندية، وبطولة كأس الأمم الأسيوية

ننقل لكم الترددات المجانية الرياضية من وقت للثاني، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم، وننقل تردد بي آوت كيو سبورت beoutq Sports HD 2019 القناة التي تعمل على أنواع ريسيفرات معينة، نقوم بشرحها في السطور المقبلة، ونتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة عن القناة، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات، تابع المقال الآن.

قناة بى أوت كيو الرياضية

اهتمت قناة بى أوت كيو بعرض محتوى ذو جودة ومنافسة عالية لإرضاء مشاهديها حول العالم، لذا حازت على نسبة مشاهدة عالمية، نظراً لنقلها أبرز المباريات التي يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، فهي تتابع وتحلل كل جديد في عالم الرياضة وخاصة كرة القدم، وتقدم أستوديو تحليلي لكل مباراة من خلال كبار المعلقين الرياضيين في المنطقة العربية.

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استقبال قناة بى أوت كيو

قناة بى أوت كيو تبث بشكل مباشر على القمر الصناعي العرب سات، ولا يمكن استقبال ترددها على القمر النايل سات، فهي تمتلك 10 قنوات تعمل لتقديم كل جديد من أجل المشاهد، وقد أصبحت حديث الساعة بين الأشخاص الكرويين، حيث لا يمكن استقبال ترددها إلا من خلال رسيفر خاص يتميز بخاصية عالية الجودة تسمى .H265

وهذه الخاصية المتميزة يدعمها أجهزة خاصة من الريسيفرات حديثة التقنية تباع تحت مسمى:

رسيفر سيناتور 999

ستار سات 2000 رسيفر

رسيفر أكستريم 90000

رسيفر T8 تايجر

كيوماكس H7 رسيفر

والجدير بالذكر أن باقة قنوات بى أوت كيو تعمل من خلال تلك الريسفيرات بدون الحاجة إلي إنترنت لتشغيلها، بنظام شفرات البيس، أو بنظام الشيرنج، لتمتع بأروع وأهم البطولات العالمية من خلال شاشات قنوات بى أوت كيو.

تردد قنوات بى أوت كيو الرياضية 2019 القديم

التردد الترميز الاستقطاب وتصحيح الخطأ القمر 11270 27500 أفقي H عرب سات 12207 27500 عمودي 6/5 عرب سات 11919 27500 أفقي 6/5 عرب سات 12380 27500 أفقي 6/5 عرب سات

وجاري البحث عن الأخبار الجديدة حول عودة قنوات بي أوت كيو.