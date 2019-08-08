تردد قناة نسمة التونسية “Nessma TV” الفضائية على قمر النايل سات

تردد قناة نسمة التونسية، تعتبر من القنوات المجانية التي لها شعبية كبيرة في دول تونس، حيث تقوم بنقل العديد من البرامج الحوارية والاجتماعية التي تهتم بشان التونسي، وما يحدث من أحداث، كما تعرض قناة Nessma TV العديد من المسلسلات الدارمية والأفلام التي تتناسب مع جميع افرد الأسرة، حيث حققت القناة نجاحا كبير منذ أن انطلقت في ساحة الأقمار الصناعي علي المدار الاصطناعي النايل سات، حيث يمكن ضبط التردد الجديد لقناة نسمة من خلال الإشارة الموضحة لكم بأسفل هذه المقالة.

قناة نسمة تي في الفضائية تعمل علي مدار اليوم بدون تشفير ولا توقف، حيث تعمل مجانا وبدون أي اشتراكات شهرية، حيث تسعي لتقديم افضل محتوي أعلامي هادف، عن طريق إذاعتها لعديد من البرامج، حيث يمكن استقبال التردد على جهاز الريسيفر الخاص بكم عن طريق توجيه جهاز الريموت نحو الجهاز الاستقبال الخاص بكم من ثم فتح قائمة الإعدادات السريعة من اجل إدخال التردد الموجود بادناه.

تردد قناة نسمة التونسية

يمكن استقبال افضل إشارة لقناة نسمة من خلال الجدول الموجود بأسفل هذه التدوينة، كما يفضل توجيه طبق الإرسال نحو المدار الاصطناعي التالي 7.0°W غرباً، وذلك من اجل التقاط التردد بكل سهولة ويسر، والآن نترككم مع معلومات الجدول الموجود به إشارة قناة نسمة تي في الفضائية.

القمر التردد FEC/SR الجودة اسم القناة ضمن قائمة القنوات “Nessma “ نايل سات 12206 (V) 27500 – 3/4 SD نايل سات 11564 (H) 27500 – 3/4 SD نايل سات 12576 (V) 27500 – 2/3 SD

ختاما قدمنا لمتابعي موقعنا تردد قناة Frequency Channel Nessma TV حيث يمكن مشاهدة جميع المسلسلات المدبلجة المحببة لدى الكثير من المشاهدين، نتمنى لكم قضاء وقت ممتع.