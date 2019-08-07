برمجة إشارة تردد قناة المولد El Moled الجديد

نستعرض معكم برمجة تردد قناة المولد El Moled الجديد وهى أشهر قنوات الأغاني والمهرجانات الشعبية وتعرض القناة أحدث الأغاني الشعبية لأشهر المطربين والمطربات في الفن وفى الوطن العربي. وتعرض قناة المولد الأغاني بنظام الفيديو كليب، وتتميز القناة بالتنوع في عرض الأغاني والمهرجانات، فمنها الأغاني الشعبية الدرامية بين درامي وكذلك الإيقاعية، وقد وجدت هذه القناة شعبيتها لدى فئة الشباب.

قناة المولد من أفضل القنوات لعرض الأغاني الشعبية والكليبات الحصرية المتميزة وحازت قناة المولد على نسب مشاهدة عالية في الآونة الأخيرة، كما أن قناة المولد تقدم كل ماهو جديد في عالم الغناء الشعبي وأحدث الكليبات بأحسن صورة على شاشتها وأقوى وضوح لتكون عالية الجودة .

تردد قناة المولد El Moled الجديد على النايل سات 2019

اضبط تردد قناة المولد لمتابعة أقوى وأجمل الأغاني والكليبات الشعبية 2019 تعمل على مدار 24 ساعة بشكل مباشر بدون انقطاع أوتشفير وهى دائما تسعى للتجديد والتحديث لمحبي القناة لمشاهدة الكليبات والأغاني الشعبية الجديدة وتبث قناة المولد طول اليوم من الأغاني الحصرية لجميع المطربين الشعبيين وبالإضافة إلى أغاني الأفلام والمهرجانات الشعبية وهى القناة المتخصصة في عرض أفضل وأحدث الأغاني والكليبات قناة المولد تعمل بشكل مجاني وبدون أي اشتراك شهرى للقناة كما أنها هي القناة الرائدة وأولى قي تخصص الأغاني الشعبية والمهرجانات .

وتعمل القناة على عرض كل ماهو جديد باستمرار ويحبها الكثير من المواطنين بمختلف الأعمار ويزداد البحث بكثرة عن التردد الجديد لقناة المولد على القمر الصناعي النايل سات باستمرار، لذلك نستعرض لكم تردد قناة المولد 2019على النايل سات على النحو التالي:

التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح 11257 10873 Advertisements 27500 27500 أفقى عمودي 3/4 3/4

تردد قناة المولد El Moled الجديد

ويمكنكم متابعة صفحة قناة المولد على الفيس بوك في حالة التعليق بطلب أغاني معينة أو إرسال آراء حول القناة.

قد يهمك أيضا التعرف على: