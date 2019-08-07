اجدد تردد قناة ام بي سي مصر MBC Masr مباشر على نايل سات 2019 جدول برامج ومسلسلات “ام بي سي مصر”

تردد قناة Mbc مصر على النايل سات “ام بي سي مصر”، والتي تعد واحدة من القنوات التابعة لشبكة تليفزيون إم بي سي، تلك الشبكة الإعلامية الهامة التي تعد من أكبر المؤسسات الإعلامية الترفيهية في الشرق الأوسط والتي تعتبر مدينة دبي هي المقر الرئيسي لها والذي تقدم من خلاله خدماتها المتعددة لعدد كبير من الدول العربية المختلفة.

# قناة إم بي سي مصر 2019

وتعد قناة إم بي سي مصر من القنوات التي نجحت في تحقيق شهرة وجماهيرية كبيرة، وانتشارا واسع المدى، وتتميز بتمويلها الضخم وبخاصة أنها تابعة لأضخم الشبكات الإعلامية المعروفة، الأمر الذي مكنها من التطوير والتوسع المستمر للمحتوى الذي تقدمه وشرائها للعديد من الأعمال الفنية الحصرية والبرامج العالمية التي تنفرد بتقديمها على شاشتها والتي لاقت استحسان العديد من المشاهدين من مختلف الفئات العمرية.

فهذه القناة تتمتع بسجل أعمال تليفزيوني حافل بالإنجازات قائم على التجديد والابتكار والتميز، الأمر الذي جعلها من أكثر القنوات مشاهدة والتي يبحث العديد من المواطنين عن التردد الخاص بها عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي للاستمتاع بمشاهدة ما تقدمه من محتوى رائع ومميز نجح في جذب الأنظار إليه سريعا.

انطلاق قناة إم بي سي مصر

وقد انطلقت هذه القناة للبث لأول مرة منذ ما يقرب من خمسة أعواما على الأقل، وتتناول كل ما هو جديد وحصري سواء من حيث البرامج المقدمة على شاشتها والتي تتنوع ما بين السياسية والترفيهية والاجتماعية والدينية وبرامج الطبخ، أو من حيث الأعمال الفنية أو ما شابه ذلك، كما تقوم بتقديم التغطيات المستمرة لكافة الأحداث والقضايا السياسية المختلفة التي تطرأ على الساحة ، ومن أهم البرامج التي تقدمها برنامج ” وش السعد”، وبرنامج يحدث في مصر، وبرنامج الجمعة في مصر، وبرنامج أسعد الله مساءكم وغيرها، ومن أشهر الأعمال الفنية والدرامية المقدمة على شاشتها مسرحية ” مسرح مصر”، وغيرها من الأعمال الأخرى المميزة، والتي أصبح المشاهد يقبل عليها سواء في مصر أو في الوطن العربي.

تردد قناة Mbc مصر 2019

ويمكنكم الآن متابعة القناة من خلال الترددات التالية والأقمار الصناعية التالية:

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المدار القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز 7 درجات غرب نايل سات 12015 V 5/6 27500 – نايل سات 11470 أفقي 3/4 27500

تحديث تردد Mbc مصر 2019

القمر التردد القطبية ومعدل الترميز معامل التصحيح المنطقة نايل سات 12015 عمودي 27500 5/6 مصر عرب سات 11270 عمودي 27500 5/6 الخليج العربي نايل سات 11470 عمودي 27500 5/6 الخلج العربي وبلاد الشام عرب سات 11270 عمودي 27500 5/6 بلاد الشام وتركيا عرب سات 12284 عمودي 27500 5/6 غرب افريقيا نايل سات 11559 عمودي 27500 5/6 غرب افريقيا

جدول برامج اليوم على ام بى سي مصر:

ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة وسوف نوافيكم بأحدث الأخبار التي تخص ترددات قناة إم بي سي مصر، وننتظر تعليقاتكم واستفساراتكم من خلال موقع عرب فور نيوز.