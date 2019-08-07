تردد قناة adsports أبو ظبي الرياضية hd2 ـ hd3

تتردد قنوات أبوظبي الرياضية والتي أصبحت من أهم القنوات الرياضية العربية، كما استطاعت في وقت وجيز أن تجتذب الكثير والكثير من المتابعين من عشاق الساحرة المستديرة في كافة أرجاء الوطن العربي، وذلك بما تقدمه من محتوى رياضي غاية في التميز، كما استطاعت القناة الحصول على حقوق بث العديد من البطولات الكبرى سواء كان محلية أو إقليمية أو عالمية.، ومنها دوري الخليج العربي الإماراتي، كأس إيطاليا، الدوري الأمريكي،تصفيات كأس أمم أوروبا.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن باقة قنوات أبو ظبي الرياضية لديها العديد من القنوات المتميزة، كما تعاقدت قنوات أبو ظبي مع العديد من المعلقين المتميزين أصحاب الشعبية الطاغية بالوطن العربي، كما تحرص القنوات من خلال الاستوديوهات التحليلية على اختيار أفضل العناصر من المحللين الرياضيين، وكذلك من كبار النجوم الرياضية.

أما عن البطولات التي استطاعت باقة قنوات أبو ظبي من الحصول على حقوق البث المباشر لها، فتشمل بطولات محلية وعالمية، استطاعت قنوات أبو ظبي من خلال ما سبق المنافسة بقوة على لقب أفضل القنوات الرياضية العربية، وعن البطولات التى تقوم القناة ببثها من خلال باقة القنوات الخاصة بها فهي كالتالي:

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تصفيات کأس أمم أوروبا 2016 فرنسا

تصفيات كأس العالم 2018 روسيا (قارة أوروبا)

كأس إيطاليا

نهائي كأس أسبانيا

الدوري الأمريكي MLS

كأس البرازيل

كأس سود آمریکانا

کأس اللیبرتادوریس

دوري أبطال الکونکاکاف

مباريات الودية للأندية

مباريات الدولية الودية

الدوري البحريني

الدوري الكويتي

الدوري الإماراتي

تردد قناة أبوظبي الرياضية HD 2

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 101/102 على 7 غربا 12467 أفقي 27500 2/3 مفتوح

تردد قناة أبوظبي الرياضية HD 3

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 101/102 على 7 غربا 12092 عمودي 27500 5/6 إرديتو 2

الموقع الرسمي لقناة أبو ظبي الرياضية جدول برامج قناة أبوظبي الرياضية HD 3

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