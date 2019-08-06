“استقبال” تردد قناة تايم سبورت time sports على النايل سات

بإمكان أي مواطن استقبال تردد قناة تايم سبورت المفتوحة بكل سهولة وذلك من أجل متابعة كافة المباريات المصرية الخاصة بالدوري المصري الممتاز وأيضا جميع البطولات الأفريقية على شاشة قناة Time sport، حيث حصلت القناة الرياضية المفتوحة علي حقوق بث جميع المباريات التي تقام داخل الجمهورية المصرية، من خلال هذا المقال سوف ارفق لحضراتكم التردد الجديد لقناة Time Sports، والتي تعمل القمر الصناعي النايل سات.

قناة تايم سبورت تسعى لإسعاد الجماهير المصرية بشكل دائم، حيث تذيع على البث الأرضي جميع المباريات، حيث يمكن استقبال قناة تايم سبورت على التلفزيونات القديمة وأيضا الشاشات الحديثة، ولكن يشترك وجود أريال من أجل التقاط القناة بدون حدوث أي مشاكل، علما ان القناة تعمل بجودة عالية الجودة والوضوح، والتي من خلالها يمكن الاستمتاع بمشاهدة جميع المباريات الخاصة بالمنتخب المصري وباقي الفرق الأخري بكل وضوح.

تردد قناة تايم سبورت time sports على النايل سات

القمر الصناعي : النايل سات.

تردد قناة تايم سبورت : 11449.

الاستقطاب : H.

FEC/SR : 27500 – 5/6.

الجودة : Hd ، SD

يمكن لأي ضبط التردد الجديد لقناة time sports، من خلال التردد الموضح لكم بعالية، حيث يمكن مشاهدة جميع المباريات المحلية والأفريقية عبر شاشة القناة على البث الارضى على رقم UHF 32، حيث تتميز القناة الفضائية بعرض كافة الأخبار المتعلقة بكافة المباريات من قلب الملعب، حيث تضم أكبر عدد من المرسلين لكي تنقل كافة الأخبار المتعلقة بأي مباراة قبل بدايتها بساعتين، وختاما نتمنى لكم مشاهدة طيبة.