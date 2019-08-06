“الآن” تردد قناة الفلوجة 2019 نايل سات HD – SD استقبل أقوى إشارة

يبحث الكثير من المشاهدين عن تردد قناة الفلوجة التردد الجديد HD – SD والتي تقدم العديد من البرامج الهادفة والمنوعة وتعمل على نقل كافة البرامج بجودة عالية طوال اليوم، ولمن لا يعرف تلك القناة، فإنها قناة عراقية مملوكة للقطاع الخاص، وتعمل على عرض العديد من برامج الإنسانية والأخبار في جميع محافظات العراق على مدار الساعة مع تحليل مميز للخبر، وبرامج واقعية، وتملك نخبة من أمهر المراسلين حول بلدان العالم.

تردد قناة الفلوجة الفضائية 2019

تردد قناة الفلوجة الجديد 2019 على أقمار عربسات ونايل سات والتي يملكها رجل الأعمال العراقي خميس الخنجر، حيث أنها تطرح عدة موضوعات ومناقشات فريدة وتعرض العديد من الحلول المبتكرة، حتى يكون المشاهد واع تمامًا لما يدور حوله من تطورات.

وعن برامج قناة الفلوجة، مطبخ خلدون الذي يقدم أشهى الأكلات والوصفات – على درب النور وهو برنامج إسلامي يقدم النصائح الدينية – برنامج مضايف أهلنا وهو برنامج ترفيهي للشعر العربي والغناء – الهوا عراقي وهو برنامج ينشر تفاصيل الجرائم التي تحدث داخل العراق.

تردد قناة الفلوجة 2019 نايل سات

وعلاوة على ما سبق، برنامج الطاولة المستديرة الذي يناقش أوضاع العراق السياسية والاقتصادية – شهادات خاصة لسرد الأحداث السياسية – ستوديو الناس وهو يعرض المشاكل وحلولها – هاتريك وهو برنامج رياضي لعشاق الساحرة المستديرة، هذا فضلاً عن أن تردد قناة الفلوجة hd الجديد يعرض باقة من أمتع المسلسلات العربية والأفلام المثيرة والتي تجذب انتباه فئة كبيرة من الشباب.