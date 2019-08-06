نسلط الضوء في هذا المقال لكي نستقبل تردد قناة سبيس تون على القمر الصناعي النايل سات، حيث تعتبر قناة spacetoon من أهم القنوات الأطفال التي تقدم العديد من الأفلام الكرتونية على مدار اليوم، فلدي قناة شباب المستقبل سبيستون مجموعة كبيرة من الأفلام الرائعة، التي تمني مهارات كافة الأطفال من سن ثلاثة سنوات حتى عمر عشر سنوات، حيث تحرص إدارة القناة على تقديم أجمل الأغاني التعليمية بين فواصل الأفلام، كما تعرض أيضا في الفواصل الإعلانية العديد من العروض المتعلقة بلعب الأطفال الجديدة وغيرها، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم التردد الجديد لقناة سبيس تون أسفل هذه التدوينة.

تقدم spacetoon العديد من المسلسلات الكرتونية على قناة سبيس تون على مدار اليوم، حيث تعرض سلسلة مسلسل كونان ومسلسل (مازنجر – زد) كامل مترجم باللغة العربية، ومسلسل ترانسفورمرز برايم الموسم الأخير، وغيرها من المسلسلات الكرتونية.

تردد قناة سبيس تون spacetoon على النايل سات

يمكن التقاط تردد spacetoon على اقوي أشارة من خلال تركيب طبق بمقاس 100 سم بكل سهولة، حيث يمكن البحث عن تردد قناة سبيستون للأطفال من خلال التردد الموضح لكم عبر النقاط التالية.

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد قناة سبيستون كرتون : 11785.

معدل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

وختاما قناة سبيستون أطلقت تطبيق جديد من أجل أن يتابع كافة الأطفال كافة الأعمال التى قدمتها القناة على مدار اليوم، كما يمكن الاشتراك بالقناة على اليوتيوب، وذلك من أجل مشاهدة أفضل المسلسلات الكرتونية ومتابعة جميع الحلقات الجديدة يوميا عبر قناة Spacetoon.