متابعي موقع عرب فور نيوز نقدم لكم تردد قناة mix hollywood channel علي النايل سات، والتي تعتبر من اهم القنوات المتخصصة في عرب جميع الأفلام الأجنبية على مدار اليوم بدون توقف ولا انقطاع، حيث استطاعت القناة لجذب عدد كبير من المتابعين خلال فترة قصيرة جدا، وذلك بسبب عرضها للأفلام الأجنبية بصفة مستمرة، حيث أكدت مصادر ذات صلة من إدارة قناة ميكس هوليود بأن لديها مكتبة أفلام كبرى وسوف تقوم بعرضها خلال الست أشهر القادمة وسوف تقوم بنشرها مواعيد تلك الأفلام على صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك للتواصل الاجتماعي.

تردد قناة mix hollywood channel

نحيط سيادتكم علمًا بأن صفحة القناة قامت بنشر التردد الجديد لقناة ميكس هوليود mix hollywood علي صفحتها الرسمية، وذلك من اجل أن يستطيع محبي أفلام الأكشن والمغامرات وأيضا الخيال العلمي، تنزيل قناة Hollywood Mix Channel على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، حيث يستمع كثير شبابنا بتلك القناة التي عرضت العديد من الأفلام الجديدة فقامت بعرض سلسلة أفلام مارفل بالترتيب وكابتن أمريكا وفاست اند فيريوس واكس مان والرجل العنكبوت و مملكة الخواتم والعديد من الأفلام الأخري التي قامت بعرضها، حيث يمكنكم ضبط التردد بكل سهولة من خلال النقاط الموضحة لكم على النحو التالي.

القمر الصناعي : النايل سات.

تردد قناة mix hollywood نايل سات : 11488.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : 3/4.

معامل تصحيح الخطأ : أفقي.

الصفحة الرسمية لقناة Hollywood Mix Channel علي موقع التواصل الفيس بوك تقوم دائما بنشر جدول الأفلام التي سوف تعرض يوميا علي شاشتها حيث يمكنكم الإعجاب بتلك الصفحة من اجل معرفة مواعيد الأفلام الأجنبية التي سوف تعرض على قناة ميكس هوليود، حيث نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لجميع الأفلام الأجنبية.