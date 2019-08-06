تردد قناة لا الجديد 2019 على النايل سات

نعرض عليكم تردد قناة لا الجديد 2019 على القمر الصناعي النايل سات، والتي تعد أحدي القنوات العربية المصرية التي ترفض تعديلات الدستور داخل جمهورية مصر العربية، مما يجعلها قناة فريدة في المحتوي الذي تقوم بتقديمه من خلال شاشتها الفضائية.

وتتميز القناة بأنها تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ويتابعها الكثير من المتابعين والمشاهدين في كل مكان في مصر والدول العربية والعالم بأكمله.

وهي قناة عربية ملك للمرشح الرئاسي السابق الدكتور أيمن نور، والذي لم يحالفه الحظ في تولي قيادة البلاد، مما أدي إلى قيامه بإنشاء تلك القناة وضمها إلى باقة قنواته الخاصة والتي تعارض نظام الحكم في مصر وكل ما يحدث بداخلها.