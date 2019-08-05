استقبل مجانًا تردد قناة تايم سبورت Time sport القناة المفتوحة أرضى لعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث تعرض جميع مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 فالجميع يجتمع على هتافات واحدة وتشجيع منتخب مصر، ومتابعة كافة مباريات كأس الأمم الأفريقية هذا العام، وبالتالي لن ينتهى بحثهم عن القنوات الناقلة لماتشات كأس أفريقيا التي أبزرهم تردد قناة تايم سبورت Time sport لكونها القناة المفتوحة على التليفزيون الأرضي بشكل مجانًا، لذلك يحرص على متابعتها كل عشاق الساحرة المستديرة.

تشمل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 عدد 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق رياضية، وتستمر المباريات في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 13 يوليو المقبل، ونقدم لكم في السطور التالية كل ما يخص تردد قناة تايم سبورت Time sport الجديد.

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب الجزائر “محاربي الصحراء على المنتخب السنغالي بهدف دون رد أحرزه اللاعب بغداد بو نجاح في الدقيقة الثانية من المباراة، كما حصل اللاعب رامي بن سبعيني غلى البطاقة الصفراء في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، وسنتابع معكم أحداث الشوط الثاني.

تردد قناة تايم سبورت Time sport

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آخر تحديث عن قناة تايم سبورت Time sport لتعمل بدون تشفير أو تقطيع لعرض جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 على النحو التالي:

اسم القناة القمر الصناعي التردد استقطاب تصحيح الخطأ معامل معدل الترميز تايم سبورت نايل سات 11449 أفقي 5/6 27500

طريقة ضبط تردد قناة تايم سبورت الرقمية

أسهل طريقة ضبط تردد قناة تايم سبورت الجديد في النقاط التالية:

حدد الإرسال المناسب لجهاز تليفزيونك.

ادخل على الإعدادات.

قم باختيار القنوات.

قم بالضغط على إعداد القناة.

قم بالنقر على كلمة “توليف تلقائي”

ثم قم “بحث رقمي”.

انتظر قليلا التحمي

ثم الضغط على كلمة تم،

قم قم باختيار قناة تايم سبورت.

بدأ ماراثون مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 حيث بدأ بمباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي في 21 يونيو الحالي والجميع يضبط تردد قناة تايم سبورت Time sport لملاحقة الأحداث الرياضية لحظة بلحظة.

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس لأمم أفريقيا 2019

قناة تايم سبورت time sport الأرضي: UHF 32. تردد قناة RTG علي التردد التالي Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2. تردد قناة Metro TV علي NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8. تردد قناة TVGE Internacional من خلال الاشارة التالية Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4. تردد قناة RTB TV علي Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band. تردد قناة ZNBC TV 1 علي Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band. تردد قناة RTG Guinea علي Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band. تردد تردد تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية علي التردد التالي ” Astra 19E – 11538 V 27500“. قناة ديكال بلوس علي التردد Astra 19E – 12012 V 29500. تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا علي التردد التالي ” 19.2°E-12581 V 22000“. تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا علي التردد التالي 11856 V 27500 القمر الصناعي Astra 19E. تردد قناة يورو سبورت 2 علي Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk. تردد قناة Eurosport 2 Deutschland علي Astra 19E – 12721 H 23500. تردد قناة سبورت بلوس علي +Astra 19E – 12402 V 27500. تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى علي قمر هوت بيرد Hotbird 13°E-11258 H 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 بول علي تردد Hotbird 13°E -11240 V 27500. تردد قناة اورانج سبورت بول علي تردد 10796 V 27500 القمر الصناعي هوت بيرد. تردد قناة ORTB علي Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA. تردد قناة UBC TV Uganda علي تردد Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

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