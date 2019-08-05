نستعرض رموز تردد قناة دعوة Daawah TV الفضائية الجديد يوليو 2019 عبر نايل سات التى تقدم برامج دينية رائعة ومتميزة لأشهر المشايخ المسلمين والعلماء المتخصصين في العلوم الإسلامية كما أن هذه القناة تقوم بتفسير آيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة وكذلك شرح وتفسير الأحاديث الدينية كما تقدم القناة برامج دينية مثل برنامج كنوز قرآنية وبرنامج مواقف وبرنامج رمضة وغيرها من البرامج وهى تنشر البرامج التثقيفية والترفيهية التى تهتم بقضايا المجتمع وتهتم القناة بالقصص القرآنية وبرامج الصحة والطفل .

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تذيع قناة دعوة الفضائية المسلسل التاريخى قيامة عثمان في شهر سبتمبر 2019، هذا وقد قامت القناة من قبل بعرض حلقات مسلسل قيامة أرطغرل، وهما من المسلسلات التركية التى تمكنت القناة إذاعتهما على شاشتها وهو مسلسل مترجم للغة العربية ويتكون من خمس أجزاء وفي الشهر الماضي انتهى عرض الجزء الخامس من المسلسل على قناة دعوة عبر القمر الصناعى النايل سات .

تردد قناة دعوة تردد قناة دعوة Daawah TV الجديد

ويتم البحث بكثرة عن التردد الجديد لقناة دعوة الفضائية على الأقمار الصناعية للحصول على مشاهدة رائعة للقناة بدون انقطاع وهى قناة منتجة للعديد من المسلسلات والأعمال الدرامية التركية التاريخية و الاجتماعية الشيقة ويزداد معدل البحث عن هذا التردد لكى يرغب الكثير من محبى الدراما التركية وتعتبر قناة دعوة من أبرز القنوات الإسلامية على المستوى العربى وإذاعة الكثير من البرامج الدينية المميزة حيث تعمل القناة بشكل مستمر وعلى مدار اليوم خلال24 ساعة دون توقف ودون تشفير حيث يتم ضبط رموز تردد قناة دعوةdaewa الفضائية يوليو 2019 عبر نايل سات من خلال الجدول التالي:

تردد قناة دعوة تردد قناة دعوة daawahtv TV

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التردد القمر الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ الجودة 10727 نايل سات أفقي 27500 3/4 SD 12687 جديد نايل سات أفقي 27500 3/4 HD

الموقع الرسمي لقناة دعوة الفضائية بث مباشر http://daawahtv.tvplayer.online/full_player.php# رابط قناة دعوة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

برامج ومسلسلات قناة دعوة

برنامج ومضة.

برنامج كنوز قرأنية.

برنامج مواقف.

مسلسل قيامة أرطغرل.

مسلسل خالد بن الوليد.

مسلسل يوسف الصديق.

برنامج جسد واحد.

برنامج مداخل الشيطان.

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