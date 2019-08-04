تردد قناة تكبيرات الحج 2019 على النايل سات وعرب سات – تكبيرات عيد الاضحى كاملة

تردد قناة تكبيرات الحج 2019، ننشر لكم تردد قناة تكبيرات العيد على النايل سات 2019 حيث يرغب فئة كبيرة من الناس في مشاهدة الحجاج خلال موسم الحج 1440، يأتي ذلك بعد أن أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية بإذاعة تكبيرات الحج من المشاعر المقدسة، ومن خلال هذا الموضوع نقدم لكم تردد قناة تكبيرات العيد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة عالية بدون انقطاع على مدار اليوم.

تردد قناة تكبيرات الحج 2019

القمر المعامل التردد معدل الترميز نايل سات رأسي 10922 27500

تردد قناة تكبيرات العيد على نايل سات تعمل على نقل كل ما يتعلق بالحج، بالإضافة إلى تكبيرات الحجاج أثناء الطواف وكافة المشاعر الدينية وذلك على مدار اليوم كاملاً كل ذلك يقدمه لكم موقع عرب نيوز.

صيغة تكبيرات الحج مكتوبة

موعد صلاة عيد الاضحى 1440 السعودية كل عام وأنتم بخير

الله أكبر الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر.. ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.

تكبيرات عيد الاضحى 1440 مسموعة