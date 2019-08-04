“إعرف” تردد قناة طلقة هندي الجديد على نايل سات – عرب سات وجميع الأقمار

موقع عرب نيوز يوفر لكم تردد قناة طلقة هندي 2019 الجديد على النايل سات والعرب سات وذلك من خلال هذا المقال في سبيل ضبط التردد الصحيح للقناة بعد أن تم تغييره الشهر الماضي، وتعتبر قناة طلقة هندي أفضل القنوات بسبب المحتوى المميز التي تقدمه بل ويجذب المشاهدين من مختلف الفئات العمرية، أبرزها مشاهير بوليود والدراما الهندية وأخبار الأفلام والنجوم، والمسلسلات الكوميدية المتجددة باستمرار مما جعلها تجذب فئة كبيرة من الناس.

يمكنك الحصول على التردد الجديد والمحدث لقناة طلقة هندي بعد أن أصبحت أشهر القنوات الهندية التي تعمل على تقديم أحدث أفلام الأكشن والإثارة والمسلسلات الهندية المثيرة والتي يعشقها الكثير من المتابعين، فقد أثبتت تردد قناة طلقة هندي الجديد على النايل سات وجودها خلال فترة قليلة.

تردد قناة طلقة هندي الجديد

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 114603 (H) 27500 أفقي 5/6

هذا بالإضافة إلى أن القناة مجانية تماما وتنشر كل ما يخص بوليوود من أفلام هندية ومسلسلات وأغاني ويتابعها جميع الدول العربية، فيما حصلت على العديد الجوائز مؤخراً، وبذلك فإنها من أهم القنوات الحالية على الأقمار الصناعية نظراً لتميزها في هذا المجال على الرغم من وجود العديد من القنوات المنافسة الأخرى.

أبرز برامج قناة طلقة هندي هو جودا أكبر الجزء الأول والثاني والذي يحظى بأعلى نسب المشاهدة في جميع البلاد العربية، بل وتعرض الأفلام والمسلسلات مدبلجة للعربية، هذا ويجب عليك ضبط تردد قناة طلقة هندي الجديد 2019 للحصول على أفضل صورة وأنقى صوت.