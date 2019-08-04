تردد قناة البحرين الرياضية 2019 Bahrain sport الناقلة لمباراة البحرين والأردن على القمر الصناعي...

نتابع بشكل دوري تردد القنوات المجانية والمفتوحة على القمرين الصناعيين النايلسات والعربسات، حيث ننقل لكم اليوم واحدة من بين ترددات القنوات الرياضية الهامة، والتي تحظى بنسبة متابعة عالية في دولة البحرين، ألا وهي تردد قناة البحرين الرياضية، والتي تقوم بنقل مباريات دوري أبطال غرب آسيا، تردد قناة البحرين الرياضية.

هذا ونتابع خلال السطور القليلة المقبلة، نبذة مختصرة عن تردد قناة البحرين الرياضية.

قناة البحرين الرياضية

تعد قناة البحرين الرياضية، واحدة من القنوات الرياضية الهامة المفتوحة على قمر العرب سات، تهتم قناة البحرين الرياضية بالشأن الرياضي البحريني، فهي تحرص كل الحرص على تغطية جميع المباريات الخاصة للمنتخب البحريني سواء أكانت مباريات محلية أو عالمية.

ونظرا للمحتوى الرياضي الهام الذي تقوم قناة البحرينية الرياضية بنقله، فقد استطاعت أن تمتلك نسبة مشاهدة عالية، جعلتها في المرتبة الأولى من بين القنوات البحرينية والأكثر مشاهدة ليس فقط في البحرين بل في دول الخليج أجمع.

تردد قناة البحرين الرياضية على النايلسات

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ النايلسات 11641 27500 أفقي 6/ 5

تردد قناة البحرين الرياضية على العرب سات

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ العربسات 12226 27500 افقي 6/ 5

هذا وسوف يتم تحديث جدول تردد قناة البحرين الرياضية، في حالة حدوث أية تغييرات في تردد القناة أو في أي بيان من بيانات القناة سواء أكانت على النايلسات أو العربسات.