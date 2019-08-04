Frequency تردد قناة بي أوت كيو الرياضية beoutQ SPORT الناقلة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي 2019

أخبار تردد قناة بي أوت كيو beoutQ التردد الجديد على كافة الأقمار الصناعية، من أجل متابعة المباريات الدولية والمحلية، حيث تحظى تردد القنوات الرياضية على إهتمام بالغ من قبل محبي الكرة الرياضية، وخاصة في الأيام الماضية مع استضافة مصر لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، فالكل كان حريصا على متابعة مباريات الأندية الأفريقية بالإضافة إلى الدوريات العالمية الأخرى، وبالتالي يرغبون في ضبط إشارة تردد بي أوت كيو 2019 تحديث اغسطس، تردد بي أوت كيو الرياضية.

.ونتابع من خلال شاشة بي أوت كيو واحدة من أهم مباريات كأس الدرع الخيرية، بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي ، والتي تقام عصر اليوم، وتنقلها قناة بي أوت كيو.

قناة بي أوت كيو الرياضية

تعد قناة بي أوت كيو من القنوات الرياضية الهامة، التي يتم بثها على القمر الصناعي نايلسات، تعمل قناة بي اوت كيو على كافة الأجهزة المعنية باستقبال القناة، وتقوم القناة بنقل المباريات المحلية والعالمية، في الدوريات العربية والأوروبية، ومن أجل التقاط قناة بي اوت كيو لابد من احضار جهاز الاستقبال الخاص بها، وسداد قيمة اشتراك الإنترنت.

تردد قناة بي أوت كيو الرياضية

تردد قناة بي أوت كيو 2019 على النايلسات

اسم القمر معدل الترميز التردد الاستقطاب معامل التصحيح نايلسات 27500 12344 عمودي 6/ 5 نايلسات 27500 12034 أفقي 6/ 5 عربسات 27500 12207 أفقي 6/ 5 عربسات 27500 11919 عمودي 6/ 5 عربسات 27500 12380 عمودي 6/ 5

كيفية تهيئة أجهزة الإستقبال لقناة بي أوت كيو