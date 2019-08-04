“أجدد” تردد قناة zdf الالمانية على النايل سات – الهوت بيرد – العرب سات...

يبحث الكثير من الأشخاص وتحديداً عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة zdf على استرا 2019 وجميع الأقمار الفضائية، بعد أن أعلنت إدارة القناة عن إذاعة جميع دوريات الموسم الكروي الجديد باللغة الألمانية، وبالطبع يرغب متابعي الكرة في مشاهدة تلك القنوات الرياضية والتي تمتلك طاقم عمل ممتاز يضاهي قنوات بين سبورت، ومن خلال موقع عرب نيوز وتحديداً هذا المقال ننشر لكم تردد قناة zdf 2019 على الهوت بيرد والنايل سات والعرب سات.

وتقوم القناة بنقل مباريات كأس العالم ومباريات دورى أبطال أوروبا والعديد من البطولات الهامة والتي تحظى بمتابعة الكثير من محبي الكرة سواء كرة القدم العالمية أو كرة القدم الألمانية، بل وتنشر عدد كبير جداً من البرامج الرياضية المتميزة في كافة المجالات وليست كرة القدم فقط.

تردد قناة zdf الجديد 2019

بالجدول التالية سوف تعرف تردد زي دي اف الجديد ولكن ليس على النايل سات وذلك لأن القنوات القطرية حاصلة على حقوق البث على ذلك القمر حتى عام 2027 المقبل.

القمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ استرا 11953 h 27500 3\4 astra hd 11362 22000 h 2\3 هوت بيرد 11054 27500 h 5\6

تردد قناة tbs اليابانية الآن | أقوى قنوات الأخبار – الأنمي – الدراما باللغة اليابانية

Advertisements

“أحدث” تردد قناة الشارقة الرياضية 2019 على النايل والعرب سات تحديث أغسطس Sharjah Sports TV

“أحدث” تردد قناة حواس HAWAS TV الفضائية على النايل سات وبدر سات

تردد قناة zdf على النايل سات، تردد قناة zdf على الهوت بيرد 2019، تردد قناة zdf الالمانية على النايل سات 2019، تردد قناة zdf الالمانية على النايل سات 2019 إذا كان لديك أي استفسار راسلنا عبر التعليقات.