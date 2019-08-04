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اضبط تردد قناة نم نم الجديد2019 nmnm روح الطفل على القمر الصناعى النايل سات

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نقدم لكم تردد قناة نم نم الجديد  2019 nmnm على القمر الصناعى النايل سات قناة نم نم من أشهر القنوات الفضائية التى تهتم بالاطفال حيث تعرض على شاشتها العديد من البرامج والأفلام الكرتونية والمغامرات التى يعشقها الأطفال كما تقدم باقة من أغانى الاطفال باللغتين العربية والإنجليزية وتقدم المسابقات والبرامج الكرتونية المدبلجة التى حققت شهرة كبيرة للقناة، نتيجة تفاعل الجمهور معها فهى تهدف فى الدرجة الأولى إلى تنمية قدرات الطفل على استيعاب المحيط الذى يعيش فيه ويندمج مع أقرانه.

 

وتقوم القناة بتقديم العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية التى يحبها الأطفال ويعشق مشاهدتها الصغار كما تساعدهم فى تعليم اللغات وتنمية المهارات لدى الأطفال كما استطاعت منذ انطلاقها وخلال فترة قصيرة أن تحتل مكانة كبيرة ضمن قائمة قنوات الأطفال على الأقمار الصناعية ويتابعونها بنسبة كبيرة من أنحاء العالم .

اضبط تردد قناة نمنم

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تردد قناة نم نم

تردد قناة نم نم الجديد 2019 على القمر الصناعى النايل سات

وإليكم تردد قناة نم نم الجديد على النايل سات  والتى يبحث عنه العديد من الآباء والأمهات لسعادة أطفالهم كما تظهر قناة نم نم على قائمة القنوات بهذا الشكل (nmnm)  والتردد على النحو الآتي:

التردد  11095
 الاستقطاب  أفقى
معدل الترميز 27500
   معامل تصحيح الخطأ      5/6

قناة نم نم للأطفال

هى قناة مفيدة للأطفال تعرض قناة نم نم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأفلام الكرتونية المشهورة التى يعشقها الأطفال ومن أشهر المضامين التى تعرضها على شاشتها، على النحو التالي:

  • فيلم جامعة المرعبين.
  • فيلم السنافر .
  • البحث عن دورى .
  • فيلم شركة المرعبين المحدودة.

الجدير بالذكر أن  هذه الأفلام حققت نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية يوميا كما أن قررت إدارة قناة نم نم بعرض هذه الأفلام التى يشاهدها جميع الأعمار المختلفة على مدار اليوم .

رابط قناة قناة نم نم الفضائية – Nmnm Channel

 

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