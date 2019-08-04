“أحدث” تردد قناة حواس HAWAS TV الفضائية على النايل سات وبدر سات

تردد قناة حواس الفضائية HAWAS TV نقدمها لكم عبر موقع عرب نيوز، بعد أن شهدت حالة من الطلب الكبير من قبل المتابعين والمتابعات عبر الرسائل الخاصة للموقع واستجابة لذلك ننشر لكم عبر تلك السطور تردد قناة حواس HAWAS TV على النايل سات، والتي نشأت في مدينة دبي بالإمارات حيث تعرض أفضل المسلسلات المصرية والدراما السورية والكوميدية ونخبة من البرامج المختارة والتى تنال إعجاب المشاهدين في كل المناطق.

تعمل تردد قناة حواس HAWAS TV على نشر وتوفير محتوي فريد وهادف لمشاهديها في الجمهور العربي، بواسطة عرض أفضل الإنتاجات العربية والتى تناقش قضايا الشباب العربي الواعي مما تعمل في النهاية على تنمية القدرات عند الشباب باختلاف أعمارهم سواء كان الشباب الصغير أو الكبير.

تردد قناة حواس

تردد قناة حواس عبر القمر المصري النايل سات فى الموقع المداري 7 غرب.

القمر الصناعي عرب سات بدر 4 فى الموقع المداري 26 شرق.

ونقدم تردد قناة حواس الإماراتية الترفيهية HAWAS TV على قمري النايل سات والعرب سات والذي يمكنك ضبطه خلال كافة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج العربي، بأقوى إشارة وأفضل جودة، والإجابة عن سؤال ما هو تردد قناة حواس الجديد ننشره لكم تابعونا.

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تردد قناة حواس HAWAS TV على النايل سات

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب (القطبية) معامل تصحيح الخطأ النمط النايل سات 7 غرب 11938 27500 رأسي V 5/6 DVB-S بدر 26 شرق 12111 27500 أفقي H 5/6 DVB-S

وقدمنا لكم كل ما ترغبون في التعرف عليه عن تردد قناة حواس الفضائية الجديد على النايل سات والعرب سات والبدر سات، حيث تعمل القناة على قدم وساق في توفير خريطة برامج واعية عن الثقافة العربية مع توفير محتوي فريد لمشاهديها بين الجمهور العربي.