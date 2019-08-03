تردد قناة نم نم الجديد 2019 على النايل سات

ننشر لكم تردد قناة نم نم الجديد على القمر الصناعي النايل سات، والتي تعتبر أحدي قنوات الأطفال الفضائية والتي تقوم بتقديم باقة من أغاني الأطفال باللغتين العربية والإنجليزية، فضلا عن العديد من البرامج التعليمية والترفيهية التي يعشق مشاهدتها الصغار، والتي تساعدهم في تنمية مهاراتهم وتعلم اللغات.

وتقوم القناة بتقديم العديد من المسابقات والبرامج الكرتونية المدبلجة، والتي ساعدتها كثير في تحقيق شهرة واسعة وحصد المزيد من المتابعات والمشاهدات منذ انطلاقها وخلال فترة وجيزة، فضلا عن الأفلام الكرتونية التي تعرضها على شاشتها على مدار ساعات اليوم، والتي تتناسب مع جميع الأعمار.

ولم تكتفي القناة بذلك، بل تسعى إلى تقديم كل ما يهم الطفل ويساعده في تنمية مهاراته وقدراته؛ حيث تقوم بتقديم العديد من البرامج التعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم الحروف باللغتين العربية والإنجليزية، كما تساعدهم في نطقها بشكل صحيح.