تردد قناة raja TV قناة الرجاء المجانية على النايل سات بدون تشفير

تعتبر قناة raja TV هي قناة مغربية أسسها فريق الرجاء وهو فريق كرة قدم مغربي له باع طويل في منافسات كرة القدم، ولقد طلب جماهير ومشجعي الفريق إنشاء قناة تهتم بأمر الفريق إعلاميا ومع الإصرار على هذا المطلب قام رؤساء النادي بتأسيسه،. وسنوافيكم بالتفاصيل عن تردد تلك القناة فيما يلي.

تأسيس قناة raja TV

هو فريق الرجاء الأفريقي المغربي وأنشئ هذا الفريق القناة في مارس عام 1949م، ولقد حقق هذا الفريق منذ ذلك الوقت العديد من البطولات على المستوى الأفريقي والعالمي؛ ومنها: بطولة كأس الأفرو آسيوي ودوري أبطال العرب في عام 2006م وبطولة كأس السوبر أفريقيا لمرتين عام 2000م وعام 2019م، وبطولة كأس الإتحاد الإفريقي مرتين عام 2003 وعام 2018م، وبطولة كأس العرش لثمان مرات عام 1974م وعام 1977م وعام 1982م وعام 1996م وعام 2002 وعام 2005م وعام 2012م وعام 2017م، والبطولة المغربية إحدى عشرة مرة عام 1988 وعام 1996 وعام 1997م وعام 1998 وعام 1999 وعام 2000 وعام 2001 وعام 2004 وعام 2009 وعام 2011 وعام 2013م.

وكذلك فاز في بطولة دوري أبطال أفريقيا لثلاث مرات عام 1989م وعام 1997 وعام 1999م، وكأس الأمم الأفريقية في عام 2015م؛ كما شارك مرتين في كأس العالم للأندية عام 2013م وعام 2000م.

تردد قناة raja TV