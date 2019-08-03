تردد قناة العراقية الجديد Iraq 2019 المجانية المفتوحة على قمر نايل سات

قناة العراقية الفضائية هي قناة تابعة لشبكة الإعلام العراقي وهي قناة منوعة من الأخبار الثقافية والدينية والرياضية، والسياسية، بالإضافة للأعمال الدرامية؛ وتأسست تلك القناة مع القنوات الأخرى في عام 2003م، نستعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بتردد قناة العراقية الجديد.

قناة العراقية الجديد

قناة العراقية هي قناة منوعة تهتم بآخر الأخبار والتطورات في الشأن العراقي المحلي خاصة والشأن العالمي عامة، ومنذ أن بدأت عملها على يد الكثير من الإعلاميين البارزين وهي تتطور وتعرض أخبارها وتحليلاتها في الشأن العراقي وغيره بأسلوب حيادي.

ولقد بدأت القناة بأثني عشر قسما ومن أهم هذه الأقسام قسم المنوعات ويبلغ عدد برامجه 17 برنامج وقسم الرياضة 4 برامج، وكذلك قسم الثقافة الذي يبلغ عدد برامجه 4 برامج والبرامج الدينية 3 برامج؛ بالإضافة إلى 4 برامج تنموية.

أما عدد البرامج السياسية فقد بلغ 11 برنامج مباشر و6 برامج سياسية غير مباشرة، وفي الآونة الأخيرة تم استحداث دائرة خاصة بالإنتاج الدرامي وقد حققت إنجازات في الأعمال الدرامية والتي تعرض على الشاشة، ولقد عرض تردد قناة العراقية الجديد على الموقع الرسمي.

تردد قناة العراقية الجديد على الأقمار الصناعية

أولاً، قمر النايل سات:

التردد: 12563 أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 6/5

ثانياً: قمر عرب سات:

التردد: 11747 عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح:4/3

ثالثاً، قمر هوت بيرد:

التردد: 12654 أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 6/5

نتابع معكم العديد من الأخبار العامة، ونرصد معكم ترددات النايل سات بشكل مستمر، ونرصد معكم تردد قناة العراقية الجديد، القناة الناقلة للعديد من الأخبار المختلفة.