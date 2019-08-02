“اضبط” تردد قناة أون سبورت على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة أون سبورت على النايل سات حيث أن القناة تعتبر واحدة من أهم القنوات الرياضية وأقواها على الإطلاق واستطاعت أن تأخذ مكانًا عند العديد من الجماهير الرياضية في مختلف أنحاء العالم، وأهم العوامل التي ساعدت في نجاح القناة وجعلتها منفردة بقاعدة جماهيرية كبيرة هو أن القناة تعمل بشكل مجاني، دون اشتراك، وسوف نقدم لكم تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة أون سبورت

يمكن استقبال تردد قناة أون سبورت داخل مصر وكذلك يمكن استقبالها خارج مصر في الوطن العربي والشرق الأوسط مجانًا، حيث أنه قد تم توفير التردد على القمر الصناعي نايل سات لاستقبال القناة بدون تشويش أو تقطيع، ويمكن ضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 10853 أفقي 27500

برامج قناة أون سبورت

وانفردت قناة أون سبورت بتقديم مجموعة متنوعة من أهم البرامج الرياضية التي يعمل على نقلها للجماهير كبار نجوم التقديم الرياضي في الوطن العربي وعلى رأسها الكابتن سيف زاهر، وقد انضم إلى صفوف القناة الكابتن أحمد شوبير.

وتقوم القناة بنقل المباريات الرياضية، ومن أهم تلك المباريات هي نقل المباريات الخاصة بالأندية المصرية في بطولة الدوري المصري الممتاز، كما أنها تعمل على نقل عدد من المباريات العالمية كبعض مباريات الدوري الأوروبي.

كما أن الفعاليات الرياضيات التي تعمل على إقامتها الفيفا والاتحاد الأفريقي تقوم القناة بعمل تغطية حصرية لأهم الفعاليات والأحداث التي تتم على الساحة الرياضية.