تردد قناة النيل للرياضة على القمر الصناعي نايل سات يبحث عنه الجماهير الرياضية وذلك لمتابعة أهم المباريات التي تقام في الدوري المصري الممتاز والكثير من البطولات التي يكون على رأسها الأندية المصرية، وتقدم قناة نايل سبورت الكثير من البرامج الرياضية المتميزة والتي تقوم بتحليل المباريات الرياضية سواء كرة القدم أو كرة السلة وغيرها من أنواع الرياضات.

تردد قناة النيل للرياضة

تقوم قناة النيل للرياضة باستقبال العديد من نجوم التحليل الرياضي أثناء إذاعة المباريات الرياضية، كما أن القناة تقدم استوديو تحليلي متميز بعد انتهاء المباريات الرياضية الخاصة بالأندية المصرية والخاصة بالمنتخب المصري أيضًا.

ولم تولي القناة الاهتمام فقط بلعبة كرة القدم، بل إن القناة مفتوحة على مدار اليوم حتى تقوم بنقل كل ما يخص مجال الرياضة على الساحة العربية، والجدير بالذكر أنه يمكن استقبال تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات.

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تردد قناة النيل للرياضة على النايل سات

استقبل الآن تردد قناة Nile Sport من خلال القمر الصناعي نايل سات على الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز النايل سات 11842 أفقي H 27500 النايل سات 11843 أفقي H 27500

أهم برامج قناة نايل سبورت

وهناك مجموعة متنوعة من البرامج التي تذيعها قناة النيل للرياضة مجانًا، فهناك برنامج ستاد النيل، وبرنامج نايل كورة، كما أن هناك برنامج الأسبوع في ساعة وبرنامج جولة في ملاعب العالم، بالإضافة إلى برنامج أهداف الأسبوع مع الثعلب، وبرنامج الكرة الإفريقية.

كل هذه البرامج وغيرها يتم نقلها من خلال النيل للرياضة ويقدمها كبار المقدمين والمذيعين الرياضيين في مصر والعالم العربي.