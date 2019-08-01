تردد قناة القصيم 2019 على النايل سات وعرب سات

استطاع تردد قناة القصيم الذى يُبث من داخل المملكة العربية السعودية أن يكون منبراً لكل الأخبار الهامة والعاجلة داخل مدينة القصيم، فهو ينقل الخبر طوال 24 ساعة بدون توقف، وللقناة الكثير من المراسلين الذين يساعدون فى سرعة نقل الخبر عقب حدوثه.

وتتميز قناة القصيم بحيادها التام، فلا هي تنحاز لأى الأطراف على حساب الأخرى، فكل ما يهمها هو نقل الحقيقة للمواطن السعودي وفقط، والآن فى موقعنا “عرب نيوز” نوضح لكم تردد قناة القصيم، فتابعونا.

تردد قناة القصيم

تسعى قناة القصيم دائماً ومنذ بدايتها إلى جذب جمهور أكبر داخل المملكة، وأن تجذب شرائح عمرية مختلفة وجمهور خارج حدود مدينة القصيم، ونستطيع أن نقول أنها نجحت فى ذلك، بل وأصبحت من أهم وأبرز القنوات الإخبارية داخل المملكة العربية السعودية، وكما وضحنا لكم من قبل تردد قناة الأماكن دراما، نوضح لكم تردد قناة القصيم عبر الجدول التالي: