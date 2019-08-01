تردد قناة ام بي سي مصر 2019 على النايل سات وعربسات لمشاهدة مسلسلات وبرامج mbc

تردد قناة ام بي سي مصر 2019 محط أنظار الدول العربية والإفريقية، فهي من القنوات العائلية وهي تابعة لشبكة التليفزيون، كما أنها هي تعتبر من المؤسسات الإعلامية وهي تقدم الكثير من البرامج والمسلسلات، وبفضل أعمالها الممتازة حازت القناة على نجاح وشهرة كبيرة جدا من جميع متابعيها، وهي تقدم على شاشتها كل ماهو جديد ومميز، ولذلك يبحث عنها الكثير من المواطنين عن ترددها لكي يستمتع بمشاهدتها فهي نجحت في جذب الأنظار إليها.

تردد قناة ام بي سي مصر 2019

تم انطلاق القناة منذ 6 سنوات وهي تقدم كل ماهو حصري وجديد ومميز، فهي تقدم على شاشتها برامج ترفيهية وسياسية ودينية واقتصادية، وتقدم أيضأ برامج طبخ، ولذلك استطاعت القناة في فترة قصيرة جدا أن تجذب أكبر نسبة مشاهدين، ولذلك هي حصلت على مكانة كبيرة في القنوات التلفزيونية.

جدول تردد قناة mbc على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات

القمر الصناعي التردد معامل الخطأ معدل الترميز المنطقة نايل سات عمودي- 12015 5/6 27500 مصر نايل سات 11470- عمودي 5/6 27500 دول الخليج العربي والشام نايل سات 11559-عمودي 5/6 27500 غرب افريقيا عرب سات 11270-عمودي 5/6 27500 بلاد الشام وتركيا عرب سات 12284-عمودي 5/6 27500 غرب افريقيا عرب سات 11270-عمودي 5/6 27500 الخليج العربي

مسلسلات قناة أم بي سي مصر

تقدم القناة الكثير من المسلسلات ومن أهمها يكون الآتي :

مسلسل بنات سوبر مان

مسلسل يونس ولد فضه

مسلسل راجل وست ستات

مسرحية مسرح مصر

مسلسل مؤمن وشركاه

سلسال الدم

ساحرة الجنوب

مسلسل صد رد

الأسطورة

انا وبابا وماما الجزء الثاني

لهفة

وعد

برامج قناة أم بي سي مصر

هناك الكثير من البرامج المتنوعة والتي تقدمها قناة ام بي سي مصر على شاشتها وهي تقوم بتقديمها بصوره واضحه ونقيه ومن البرامج التالي :