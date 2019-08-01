هنا..تردد قناة العراقية الرياضية Iraqi Sport على النايل سات والعرب سات

تردد قناة العراقية الرياضية Iraqi Sport على النايل سات يكثر عليه البحث من مشاهدى مباريات كرة القدم و الرياضات الأخرى، حيث تنفرد القناة العراقية بنقل مباريات الدورى العراقى، حيث تمتلك القناة الحقوق الحصرية، كما تبث مباريات المنتخب العراقى المختلفة سواء المباريات الودية، أو بطولة اتحاد غرب أسيا لكرة القدم و التى دورتها التاسعة فى العراق، و قد تم افتتاح القناة فى عام 2005 حيث بدأت بدأت بث أرضى وبعد ذلك تواجدت على القمر المصرى النايل سات لتصبح من أهم القنوات الرياضية فى الرياضية.

قناة العراقية الرياضية Iraqi Sport

بالرغم من الامكانيات المحدودة التى تمتلكها قناة العراق الرياضية، الا أنها تحظى بشعبية كبير بين المشاهدين فى العراق، حيث تمتلك القناة عدد قليل من الاستوديوهات من خمسة إلى ستة استوديوهات، تقدم من خلالها القناة برامجها المباشرة والمسجلة، و ترصد القناة العراقية الرياضية أهم الأحداث الرياضية فى العراق.

الآن ضبط اشارة تردد القناة العراقية الرياضية Iraqi Sport

ننشر لكم تردد قناة العراقية الرياضية Iraqi Sport الجديدة على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات