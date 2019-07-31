تردد قناة حواس Hawas 2019 االفضائية الجديد تحديث يوليو على ستالايت النايلسات

نتابع أقوى تردد للقنوات العربية والعالمية المفتوحة والمشفرة على القمر الصناعي نايلسات ومختلف الأقمار الأخرى، حيث نتابع اليوم تردد قناة حواس الفضائية والتي لاقت اعجابا كبيرا من المواطنين ليس فقط في الامارات العربية المتحدة بل العالم العربي أجمع، نظرا للمحتوى الذي تقوم بعرضه على مدار اليوم، تردد قناة حواس.

وسنعمل متابعينا الكرام خلال السطور المقبلة، من تقديم نبذة تعريفية عن قناة حواس، من خلال التطرق لأهم البرامج والمسلسلات التي تقوم بعرضها، كذلك نقل تردد قناة حواس.

قناة حواس الفضائية

قناة حواس الفضائية، احدى القنوات الفضائية التي يتم بثها على القمر الصناعي نايلسات، تم اطلاق بثها عام 2005 من إمارة دبي، نالت الكثير من الإعجاب وحظيت بأكبر نسبة مشاهدة من الدول العربية وتحديدا الإمارات ودول الخليج العربي، كان يتم بثها مؤخرا على القمرؤ الصناعي osn، علاوة على اطلاق بثها أيضا على القمر الصناعي نايلسات، فأصبحت في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط القناة الأولى التلفزيونية.

تهتم قناة حواس بتقديم العديد من المسلسلات التي تحاكي مختلف اللغات المصرية والخليجية والعربية والسورية والبنانية، بالإضافة إلى تقديم العديد من البرامج الاجتماعية، تميزت بالتنوع القادر على جذب المشاهد العربي في الشرق الأوسط طبقا للتقاليد والعادات العربية.

تردد قناة حواس

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ معامل الاستقطاب العربسات 12111 27500 6/ 5 H النايلسات 11938 27500 6/ 5 V

برامج قناة حواس الفضائية