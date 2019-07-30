“الآن” اضبط على أحدث تردد قنوات أفلام أجنبي 2019 جديدة عبر القمر الصناعي النايل...

نقدم لكم عبر موقعنا الآن أقوى تردد قنوات أفلام أجنبي 2019 عبر القمر الصناعي النايل سات والتي يتابعها الكثير من المشاهدين ويفضلها الجمهور العربي على وجه الخصوص، فالفضائيات مليئة بالقنوات التي تخصصت في عرض محتوى أجنبي هادف مميز مثير يلبي ميول وأذواق قطاع كبير من محبي وعشاق مشاهدة الأعمال الأجنبية متنوعة التصنيف ما بين الرومانسي والأكشن والكوميدي وغيرها، كما تخصصت تلك القنوات بعرض مجموعة متميزة من الأفلام السينمائية بين الأفلام الحصرية الحديثة والأفلام الأجنبية القديمة لتشبع جميع الرغبات في المنطقة العربية، حيث قدمت تلك القنوات المتخصصة مجموعة كبيرة من أفلام ذات المحتوى الأجنبي لكبار نجوم السينما العالمية.

تردد قنوات أفلام أجنبية مترجمة 2019



نجد أنه في الفترة الأخيرة يوجد العديد من القنوات التي تهتم بشأن الأعمال الأجنبية الفنية وتذيع الكثير من الأفلام الناجحة فمثلًا عملت على تقديم مجموعة من الأفلام الأجنبية المترجمة إلى العربية لتبثها لمنطقة الشرق الأوسط، كما راعت تلك القنوات متخصصة المحتوى تقديم محترم يحترم المواطن العربي ويحافظ على عاداته وتقاليده العربية وسوف نستعرض في السطور القادمة باقة متنوعة من القنوات التي تعرض أفلام أجنبية متنوعة التصنيف والجنسيات ويفضلها الكثير من المشاهدين في محيط الوطن العربي، بل إنها تعرض أهم الأفلام التي يفضلونها.

قناة mbc 2

قناة mbc 2 من أولى القنوات في المنطقة العربية التي بثت الأعمال الفنية الأجنبية المترجمة لتمتع عشاق ومحبي مشاهدة تلك الأعمال الأجنبية، وقد حرصت قناة mbc 2، منذ بداية انطلاقها على تلبية رغبات مشاهديها وتتنوع في الأفلام السينمائية العالمية بما يرضى الجمهور العربي في كل مكان وفي كل الدول.

تردد قناة mbc 2 عبر القمر الصناعي النايل سات 2019



ويمكنكم متابعة القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي:

تردد/ 11938 أو 11470

معدل الترميز/ 27500، معامل التصحيح /رأسي5/6

قناة بي فور يو أفلام الفضائية 2019



ويعد انطلاق قناة بي فور يو أفلام عبر الفضائيات من خلال شهر أبريل من عام 2013، لتقديم أقوي الأفلام السينمائية لكبار نجوم هوليود، فقناة بي فور يو أفلام، تقدم مجموع متنوع التصنيف من الأفلام عبر شاشتها ما بين الأكشن والرومانسي والاجتماعي والتاريخي، لذا استطاعت في وقت قصير تكوين جمهور كبير من مختلف البلدان العربية.

تردد قناة بي فور يو أفلام على النايل سات 2019



تردد / 11938

معدل الترميز/27500

معامل التصحيح/رأسي 6/5

قناة mbc action

تعتبر القناة من أهم القنوات التي ظهرت خلال الآونة الأخيرة وحققت نجاح كبير وتخصصت في تقديم تلك النوعية من الأفلام التي تتسم بالحركة والأكشن عبر شاشتها،وذلك حتى تعمل على رضاء قطاع كبير من محبي وعشاق مشاهدة تلك النوعية من الأفلام والمسلسلات الأكشن المتميزة.

تردد قناة mbc action من خلال القمر الصناعي النايل سات 2019



تردد/11470

معدل الترميز /27500

معامل التصحيح/ رأسي 3/4

قناة زي أفلام Zee Aflam

قناة زي أفلام تعتبر من أهم وأبرز القنوات الهندية الموجودة عبر القمر الصناعي النايل سات وتخصصت في عرض باقة متنوعة من الأفلام السينمائية الهندية المثيرة الشيقة والمدبلجة إلى العربية، وقناة زي أفلام تابعة لشركة زي للقنوات الترفيهية الهندية.

تردد قناة زي افلام Zee Aflam على القمر الصناعي نايل سات



تردد/ 11938

معدل الترميز/27500

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معدل التصحيح / رأسي 3/4

قناة نجوم هوليود

قناة نجوم هوليود، قناة مصرية عربية خاصة تابعة لشبكة ماجستيك الفضائية المصرية، وقد انفردت القناة في عرض أحدث الأفلام الأجنبية متعددة الجنسيات سواء الأمريكية أو الصينية أو الروسية والكثير من الأفلام السينمائية الممتعة، كما تميزت قناة نجوم هوليود بعرضها أفلام 3D على الشاشة العادية لمدة ساعة يوميا عبر قناتها المتميزة.

تردد قناة نجوم هوليود عبر القمر الصناعي النايل سات

تردد/ 12562

معدل الترميز/ 27500

معامل التصحيح/ رأسي 3/4

قناة كايرو وان أكشن

تقدم قناة كايرو وان أكشن العديد من الأفلام الأجنبية الحديثة بتصنيفاتها المختلفة مع التركيز على عرض سلسلة من أفلام الأكشن المثيرة التى تتميز بالحركة والجرأة في المحتوى، لترضى قطاع كبير من محبي تلك النوعية من الأفلام.

تردد قناة كايرو وان أكشن

يمكنكم متابعة أجدد الأفلام من خلال القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي فقط:

قناة Scare TV

من أحدث القنوات التي ظهرت عبر القمر الصناعي النايل سات وتخصصت في عرض أفلام الرعب، التي يعشقها قطاع كبير من الشباب، حيث تميزت تلك القناة الحديثة في تقديم أفلام الرعب

تردد قناة Scare TV

قناة سبايدر اكشن

من القنوات التي ظهرت مع بداية العام ، قناة سبايدر أكشن، لتتخصص في تقديم نوعية مثيرة من الأفلام الحركة والأكشن، فقناة سبايدر أكشن منذ انطلاقها وهي تقدم مجموعة كبيرة من أفلام الاكشن الأجنبية الحديثة والقديمة.

ترددات قنوات أفلام أجنبي

قناة طلقة هندي – تردد 11603 – أفقي

قناة فاميلي هندي – تردد 12562 راسي

قناة KTV CH2-تردد 11054 – راسي

قناة شاروخان فيلم – تردد 10873 راسي

قناة Hollywood Horror -تردد 12562 – راسي

قناة Imagine Movies – تردد 12360 – راسي

قناة LTV – تردد 10727 – أفقي

قناة إيران فيلم – تردد 11641 – أفقي

قناة KANA – تردد 12226 – آفقي

قدمنا لكم سلسلة من أهم القنوات الخاصة بالأفلام الأجنبية، تواصلوا معنا للاستفسارات من خلال التعليقات.