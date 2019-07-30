تردد قناة حواس الفضائية Hawwas 2019 المجانية على النايل وعرب سات

تردد قناة حواس الفضائية، قناة حواس هي قناة متنوعة على النايل سات وعرب سات، وبدء إصدار إشارتها في عام 2005، وتبث البرامج والمحتوى الخاص بها من دولة الإمارات، وتقوم بعرض المحتوى المتميز لما لها من أسلوب في عرض المحتوى، ونرصد معكم كل جديد عبر نقل الأخبار الشاملة المختلفة.

يتم عرض القناة على النايل سات 7 غرب، والمتابعة الشاملة العامة للمحتوى التقني الهام الذي تقوم به القناة، فهي تعرض العديد من المسلسلات الفنية والبرامج الهادفة، ونقوم بإستعراضها في السطور المقبلة، ونرصد معكم كل جديد عبر نقل الأخبار الشاملة.

تردد قناة حواس على النايل سات

القمر النايل سات التردد 11938 الترميز 27500 الاستقطاب رأسي V تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة حواس على العرب سات

القمر عرب سات التردد 12111 الترميز 27500 الاستقطاب أفقي H تصحيح الخطأ 5/6

محتوى قناة حواس

تعرض قناة حواس العديد من الأعمال الفنية الهامة:

تعرض مسلسل أشوفكم على خير

مسلسل حكم الهوى

مسلسل طريقي

مسلسل الخان

مسلسل لا تطفئ الشمس

مسلسل رمانة

مسلسل تانغو

وتعرض العديد من البرامج

برنامج ليلكم شعر

برنامج خيمة حواس

برنامج مع روز

برنامج أطباء وأكثر

برنامج عيادة حب

وإزداد البحث في الآونة الأخيرة على قناة حواس الجديدة، وقمنا بعرض التردد على النايل سات وعلى عرب سات، ونرصد معكم كل جديد عبر التحديثات الشاملة، ويتم ضبط القناة على الريسيفر العادي، أو الريسيفر الإتش دي، ونقوم بعرض الأخبار الشاملة حول القنوات الفضائية المجانية المفتوحة بدون تشفير.