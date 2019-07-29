تردد قناة النهار دراما 2019 على نايل سات وتردد قناة دي ام سي دراما للمسلسلات

تردد قناة النهار دراما واحد من أشهر ترددات القنوات الدرامية في مصر والوطن العربي، تتبع قناة النهار دراما شبكة قنوات النهار المصرية، وقد انطلق تردد قناة النهار دراما للمرة الأولى في عام 2011 مع بدأ انطلاق شبكة قنوات النهار الإعلامية لتسجل قناة النهار دراما كثاني قنوات المجموعة، ومنذ أن بدأت القناة في العمل وحتى الآن وهي تستحوذ على جانب كبير من اهتمام محبي الدراما المصرية لتقديم القناة مجموعة قوية ومتنوعة من المسلسلات العربية عليها، حيث تقدم القناة عدد من المسلسلات الكوميدية بجانب عرضها أيضا لعدد من المسلسلات التاريخية وغيرها من ألوان الدراما المختلفة لترضي كافة الأذواق.

في هذا الموضوع سنعرض عليكم تردد قناة النهار دراما 2019 على نايل سات، كما سنقدم لكم عرض سريع لأهم مسلسلات رمضان التي ستعرض على تردد قناة النهار دراما.

تردد قناة النهار دراما

في الجدول التالي يمكنكم التعرف على تردد قناة النهار دراما

تردد قناة النهار دراما

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11488 افقي 27500 3/4

مسلسلات رمضان على النهار دراما

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك بدأت القنوات الدرامية المصرية والغير مصرية في إعلان خريطة مسلسلات رمضان عليها، فمن المعروف اهتمام العديد من القنوات الدرامية بتقديم باقة من أشهر وأحدث المسلسلات والأعمال الدرامية في هذا الشهر الكريم، وبناء عليه فقد أعلنت قناة النهار دراما عن تقديم مجموعة جديدة من المسلسلات العربية على شاشتها وأهمها مسلسل مملكة الغجر من بطولة الفنانة ففي عبدة والفنانة حورية فرغلي، كما أعلنت القناة أيضا عن إذاعة مسلسل الرعب المصري زودياك عبر تردد قناة النهار دراما في رمضان، بجانب ذلك ستقدم قناة النهار دراما أيضا مسلسل سوبر ميرو لامي سمير غانم ومسلسل الزوجة 18 لحسن الرداد، ولا شك أن عرض تلك المسلسلات الجديدة والمختلفة كليا يمنح تردد قناة النهار دراما المنافسة بصورة قوية مع غير من الترددات الدرامية مثل تردد قناة دي ا مسي دراما وتردد قناة سي بي يب دراما والذي سنتناول ترددهما بالتفصيل فيما يلي

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مسلسل الزوجة 18

تعرض قناة النهار دراما حاليا المسلسل المصري الزوجة 18 بطولة الفنان حسن الرداد، المسلسل يصنف ضمن المسلسلات الكوميدية حيث يعرض مجموعة من المواقف الطريقة التي يتعرض لها بطل المسلسل، إذ يجسد بطل المسلسل رجل أعمال شاب يحاول الزواج عدد كبير من المرات وهوا الأمر الذي يضعه في عدد من المشاكل مع زوجاته السابقة.

تردد قناة سي بي سي دراما

تردد قناة سي بي سي دراما تردد القناة القطبية الترميز معامل التصحيح القمي الصناعي 11488 رأسي 27500 3/4 نايل سات 11919 رأسي 27500 5/6 نايل سات

وللتعرف أكثر على تردد قناة سي بي سي دراما يمكنكم متابعة هذا الموضوع

تردد قناة دي ام سي دراما

القمر التردد الاستقطاب الترميز نايل سات 11449 أفقي 27500

ولمزيد من التفاصيل حول تردد قناة دي ام سي دراما يمكنكم متابعة الموضوع التالي

موعد مسلسلات النهار دراما

· المصراوية (ج1): الفجر في بشنين · 12:00 صباحًا · وادي الملوك · 01:00 صباحًا · جبل الحلال · 02:00 صباحًا · طاقة القدر · 03:00 صباحًا · حب غير مقصود · 04:00 صباحًا · مليكة · 05:00 صباحًا · الزوجة 18 · 06:00 صباحًا · المصراوية (ج1): الفجر في بشنين · 07:00 صباحًا · هانم بنت باشا · 08:00 صباحًا · وادي الملوك · 09:00 صباحًا · جبل الحلال · 10:00 صباحًا · طاقة القدر · 11:00 صباحًا · حب غير مقصود · 12:00 مساءً · مليكة · 01:00 مساءً · الزوجة 18 · 02:00 مساءً · المصراوية (ج1): الفجر في بشنين · 03:00 مساءً · هانم بنت باشا · 04:00 مساءً · وادي الملوك · 05:00 مساءً · جبل الحلال · 06:00 مساءً · طاقة القدر · 07:00 مساءً · حب غير مقصود · 08:00 مساءً · مليكة · 09:00 مساءً · الزوجة 18 · 10:00 مساءً · الزوجة 18 · 11:00 مساءً

بهذا متابعي موقع عرب نيوز نكون قد انتهينا من تقديم تردد قناة النهار دراما 2019 على نايل سات، كنا تناولنا أهم مسلسلات القناة في رمضان، ونقدم لكم مواعيد وخريطة برامج القناة فور إعلانها كاملة.