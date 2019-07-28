هنا تردد قناة سوريا دراما Syrian Drama TV الفضائية 2019 على النايلسات

ننقل لكم متابعينا الأعزاء تردد القنوات العربية والعالمية على القمر الصناعي النايلسات، ونتابع اليوم تردد قناة سوريا دراما، تلك القناة الأكثر بحثا على شاشة التلفزيون السوري، وتقوم قناة سوريا دراما بعرض المحتوى الدرامي والمسلسلات السورية، التي تتميز بالبساطة واللهجة السورية السلسة، تردد قناة سوريا دراما.

ونتابع خلال مقالنا هذا نبذة عن قناة سوريا دراما، وأهم القضايا التي تطرحها قناة سوريا دراما.

قناة سوريا دراما

قناة سوريا دراما، احدى القنوات السورية على القمر الصناعي نايلسات تابعة للتلفزيون العربي السوري، والتي تهتم بعرض الأعمال السورية الدرامية، انطلق البث التجريبي لها في الأول من يناير 2009، وكان الهدف الأساسي من اطلاق قناة سوريا دراما هو دعم الدراما السورية، خاصة بعد ما حققته من نجاح في العالم العربي، حيث عملت على تسليط الضوء على القضايا التي تهم المجتمع السوري، ونقلها للمواطن السوري والعربي في صورة دراما اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية.

ولم تقتصر قناة سوريا دراما على عرض المسلسلات الدرامية، بل تطرقت إلى عرض الحفلات الخاصة بالمطربين السوريين، سواء التي أقيمت في سوريا مؤخرا أو الحفلات القديمة، من خلال عرضها لبرنامج أبيض و أسود.

تردد قناة سوريا دراما

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ النايلسات 11179 H 27500 6/ 5

برامج قناة سوريا دراما