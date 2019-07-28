موعد مباراة القمه بين الاهلى والزمالك 2019 والقنوات الناقلة للماتش اليوم بالترددات تابع اسماء الـ6...

نقدم لكم موعد مباراة القمه بين الاهلى والزمالك 2019 كما نوافيكم بكافة تفاصيل القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم وكذلك سوف نتابع معكم نتيجة المباراة أول بأول من خلال هذا المقال، حيث تبدأ اليوم أهم مباريات الدوري المصري الممتاز المؤجلة وهي مباراة الاهلي ضد الزمالك والتي تقام ضمن منافسات مباريات الدوري المصري الممتاز المؤجلة، تابع المقالة لمعرفة اسماء المعلقين والحكام علي المباراة المرتقبة وأيضا توقيت المباراة حسب العديد من البلاد العربية.

يدخل الأهلي تلك المباراة وهو غير متأثر بما يحدث في نتيجة مباراة الاهلي والزمالك حيث أن المباراة هي تحصيل حاصل بالنسبة له، فقد توج الأهلي بلقب بطل الدوري منذ هذه اللحظة بعد الفوز في مباراة الاهلي والمقاولون للعرب.

موعد مباراة القمه بين الاهلى والزمالك 2019

نقدم لكم موعد مباراة الزمالك القادمه حيث تقام المباراة يوم الأحد الموافق الثامن والعشرون من الشهر الجاري حيث يلتقى الفريقين حسب الأوقات التالية :

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6:00 م بتوقيت غرينيتش

7:00 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

8:00 م بتوقيت مصر والسودان

9:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية

10:00 م بتوقيت الأإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

نقدم لكم من خلال هذا المقال القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاهلي حيث سيتم اذاعه مباراة القمة 118 من خلال شبكة قنوات أون على أنها سوف تقوم بإذاعة المباراة عبر قناة أون سبورت 1 وتم إعلان ايضا من خلال قنوات نايل سبورت كما تقوم القناة الصوتية الاولي والثانية ببث مباراة الزمالك والاهلي وفي النهاية لا ننسي قناة تايم سبورت الجديدة المجانية الارضية الحاصلة علي حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاو والتي تقوم ببث ماتش الاهلي والزمالك علي شاشاتها.

تشكيل الزمالك امام الاهلي

حراسة المرمى عماد السيد. خط الدفاع عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز. خط الوسط الدفاعي طارق حامد – فرجاني ساسي. خط الوسط الهجومي محمد إبراهيم – أيمن حفني / أحمد مدبولي – أحمد سيد “زيزو” خط الهجوم عمر السعيد.

حكام مباريات اليوم

تم تحديد حكم مباراة الاهلي والزمالك ليكون طاقم تحكيم دولي مجري بقيادة فرانس كاراكو حكم ساحة، ويعاونه كل من اشتيفان أولبرت وبولاش بوزاش مساعدين، وأدام فوركش حكم رابع.

معلق مباراة الاهلي

معلق مباراة الاهلي والزمالك في أون سبورت صوتية أيمن الكاشف معلق مباراة الاهلي والزمالك في أون سبورت 2 صوتية حاتم بطيشة معلق مباراة الاهلي والزمالك في تايم سبورتس بلال علام معلق مباراة الاهلي والزمالك في نايل سبورت مدحت شلبي معلق مباراة الاهلي والزمالك في إذاعة الشباب والرياضة مؤمن عبد الغفار. معلق مباراة الاهلي والزمالك في أون سبورت مؤمن حسن.

ترددات القنوات الناقلة لماتش الاهلي اليوم

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تشكيل الاهلى امام الزمالك

حراسة المرمى محمد الشناوى خط الدفاع على معلول، أيمن أشرف، رامى ربيعة، أحمد فتحى خط الوسط عمرو السولية، حمدى فتحى، صالح جمعة، حسين الشحات ورمضان صبحى خط الهجوم وليد ازارو

نتيجة مباراة الاهلي والزمالك اليوم

سنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل نتيجة مباراة الاهلي والزمالك اليوم فور انتهاء المباراة المرتقبة، كما سنوافيكم بملخص المباراة.