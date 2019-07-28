موعد مباراه الاهلي والزمالك اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة بتردداتها “ماتش القمة 118”...

نتابع معكم من خلال هذا المقال موعد مباراه الاهلي والزمالك اليوم والتي تعتبر من آخر مراحل ومحطات المارد الأحمر حامل اللقب في الحفاظ والظفر باللقب المفضل له وهو لقب بطولة الدوري لعام 2018/2019 ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة القمه الاهلي والزمالك 2019 رقم 118 بفارغ الصبر، حيث يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نادي الزمالك الابيض، وسنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم في الدوري المصري الممتاز وروابط معرفة الترددات حتي يتسني لكم مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك وجميع الاستوديوهات التحليلية عن الماتش القادم، كما نوافيكم بتفاصيل اكبر نتيجة بين الاهلي والزمالك في هذه المقالة المميزة فتابعونا



كان من المقرر أن يقام ماتش الاهلي والزمالك في ذلك المعاد من قبل أمم أفريقيا مصر 2019 من خلال إتحاد الكورة، ومن المتوقع أن تكون المباراة على أشدها من الإثارة لأنها سوف تؤثر على بطل الدوري المصري تابع المقالة للمزيد حول قائمه الاهلي لمباراه الزمالك كما سنوافيكم فور نهاية المباراة بتفاصيل نتيجه مباراه الاهلي والزمالك القادمة خلال الساعات القليلة القادمة عبر القنوات المفتوحة الناقلة للقاء المصري.



موعد مباراه الاهلي والزمالك اليوم

تم تحديد موعد مباراة الزمالك اليوم خلال الشهر الماضي قبل أن تبدأ منافسات البطولة الافريقية، وتم تحديد هذا الموعد بناء علي أن المنتخب المصري سيكون متأهل للنهائي، والآن يتسائل عشاق الساحرة المستديرة المتابعين للدوري المصري الممتاز عن موعد مباراة القمه بين الاهلى والزمالك 2019 والتي سنوافيكم بها وبكافة الأخبار الهامة حول اللقاء المرتقب وذلك بتفاصيل توقيت مباراة الاهلي والزمالك في جميع البلاد العربية.

توقيت مباراة الاهلي والزمالك

يتسائل المتابعون عن ماتش الاهلي والزمالك الساعه كم وقد تم تحديد موعد مباراة الاهلى اليوم ليكون في تمام الساعة:

6:00 م بتوقيت غرينيتش

7:00 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

8:00 م بتوقيت مصر والسودان

9:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية

10:00 م بتوقيت الأإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم

من المقرر أن يتم إذاعة مباراة الاهلى القادمه فى الدورى المصرى عبر شاشات أون سبورت الحاصلة على حقوق الدوري المصري بالكامل، بالإضافة إلى التلفزيون الأرضي المتمثل في قناة النيل الرياضية، قم بتنزيل القنوات الناقلة للقاء المرتقب حتي يتسني لكم مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بأعلي جودة.

Advertisements

موعد مباراة القمه بين الاهلى والزمالك 2019

تم تحديد موعد مباراة القمه بين الاهلى والزمالك 2019 ليكون اليوم الأحد الموافق لثامن والعشرون من شهر يوليو الجاري، ورغم كونها مباراة “تحصيل حاصل” إلا أنها ما زالت مباراة القمة رقم 118 وتبدأ المباراة المرتقبة في تمام الساعة 8:00 مساء في القاهرة وكافة المحافظات المصرية.



اكبر نتيجة بين الاهلي والزمالك

الأهلي في صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 77 نقطة، جمعها من 24 فوزا، و5 تعادلات، و4 خسائر، والجدير بالذكر أن الأهلي صاحب أقوى خط دفاع فقد استقبلت شباكه 20، مع تسديد 55 هدفا، وننوه أن التونسي علي معلول هو هداف الفريق برصيد 7 أهداف.

الزمالك في وصافة جدول الدوري “المركز الثاني” برصيد 72، من 21 فوزا، و9 تعادلات، و3 خسائر. والجدير بالذكر أن الزمالك صاحب أقوى خط هجوم برصيد 65 هدفا، وقد تلقت شباكه 30 هدفا، ويحتل مدافعه محمود علاء صدارة الهدافين برصيد 15 هدفا.

تقابل الأهلي ضد الزمالك من قبل في 117 مباراة في الدوري المصري والتي فاز خلالها الأهلي 43 مرة، بينما الزمالك 26 مباراة، وتعادلا في 48 حتي الآن، كما شهدات مبارايات القمة بين الاهلي والزمالك 243 هدفا، والتي سجل الزمالك 100 هدف منهم، وعلي الجانب الآخر سجل الأهلي 143 هدفا.

قائمه الاهلي لمباراه الزمالك

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان. الدفاع: أحمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني وباسم علي وعلي معلول وأيمن أشرف. الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وحمدي فتحي. وسط الهجوم: رمضان صبحي وجونيور أجايي وحسين الشحات وصالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد سليمان وجيرالدو وناصر ماهر. وفي الهجوم: وليد أزارو ومروان محسن.

حكم مباراة الاهلي والزمالك

تم تحديد حكم مباراة الاهلي والزمالك ليكون طاقم تحكيم دولي مجري بقيادة فرانس كاراكو حكم ساحة، ويعاونه كل من اشتيفان أولبرت وبولاش بوزاش مساعدين، وأدام فوركش حكم رابع.

معلق مباراة الاهلي

معلق مباراة الاهلي والزمالك في أون سبورت صوتية أيمن الكاشف معلق مباراة الاهلي والزمالك في أون سبورت 2 صوتية حاتم بطيشة معلق مباراة الاهلي والزمالك في تايم سبورتس بلال علام معلق مباراة الاهلي والزمالك في نايل سبورت مدحت شلبي معلق مباراة الاهلي والزمالك في إذاعة الشباب والرياضة مؤمن عبد الغفار. معلق مباراة الاهلي والزمالك في أون سبورت مؤمن حسن.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

تم تحديد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم لتكون كافة القنوات الرياضية المصرية، وهي قنوات اون سبورت إعرف تردد اون سبورت من هنا، كما تقوم قناة تايم سبورت ببث المباراة علي شاشاتها إعرف تردد تايم سبورت من هنا، وتقوم إذاعة الشباب والرياضية وتردد نايل سبورت ببث مباراة القمه الاهلي والزمالك 2019 المرتقبة.

قائمه الاهلي لمباراه الزمالك

حراسة المرمى محمد الشناوى خط الدفاع على معلول، أيمن أشرف، رامى ربيعة، أحمد فتحى خط الوسط عمرو السولية، حمدى فتحى، صالح جمعة، حسين الشحات ورمضان صبحى خط الهجوم وليد ازارو

ماتش الاهلي والزمالك

يبدأ ماتش الاهلي والزمالك يوم 28 يوليو القادم، ليكون آخر المحطات لكلا الفريقين، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة الاهلي والزمالك منذ مدة طويلة، وما هي إلا ايام قليلة تفصلنا عن المباراة المرتقبة، تابعونا علي موقع عرب نيوز للمزيد من الأخبار حول الدوري المصري الممتاز

تشكيل الزمالك امام الاهلي