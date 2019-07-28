متوفر أحدث تردد لقناة أون سبورت 2019 على النايل سات / الناقل الرسمي لمباراة القمة بين الأهلي...

تعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات وأكثرها مشاهدة،في مصر والعالم العربي، من خلال الجماهير الرياضية وعشاق كرة القدم المصرية، حيث تقدم الأحداث الرياضية أول بأول، وهي القناة الناقلة لمباريات الدوري الممتاز مباشر، وتهتم ايضا بالمباريات الدولية والكرة الأوروبية والعربية، مما زاد من نسب المشاهدة وخاصاً من عشاق كرة القدم، وتعتبر ملاذاً لعدد كبير من المشاهدين المصريين، نظراً لأنها قناة مجانية ليس لها إشتراك.

قناة أون سبورت، تنقل القناة أهم الأحداث الرياضية على الساحة المحلية، مع تحليل متميز من خلال استديو تحليلي يضم مشاهير الكرة المصرية ويستضيف خبراء التحليل الرياضي، لتوضيح الفنيات بالمباريات المختلفة، وتقوم بنقل مباريات الدوري الممتاز المصري، حيث تقام اليوم مباراة القمة بين الاهلي والزمالك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الممتاز المصري.

مباريات اليوم في الدوري المصري

الأهلي/ الزمالك الساعة 8 مساءً الأسبوع الرابع والثلاثون

وقد حازت قناة أون سبورت علي شهرة عالية، بين القنوات الرياضية وعلي مستوي الشرق الأوسط، نظراً لإهتمام إدارة القناة، بعرض كل ماهو جديد يخص الشأن الرياضي، وتضم قناة أون سبورت مجموعة متميزة من أشهر وألمع، نجوم الكرة المصرية والإعلاميين المتخصصين في مجال الرياضة، ومنهم الكابتن أحمد شوبير والكابتن حازم إمام والإعلامي سيف زاهر.

تردد قناة أون سبورت الرياضية 2019 علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معدل الترميز القمر الصناعي 10853 H 27500 نايل سات

ونقوم بالمتابعة لكل ما هو جديد، يخص تردد قناة أون سبورت والتردد الخاص بها الذي يبث بصيغة HD، وذلك لسلامة متابعة القناة من خلال مختلف أجهزة الإستقبال، وذلك لما تقدمه قناة أون سبورت من متابعة وعرض شيق، وتحليل للمباراة في إستديو تحليلي قبل وبعد المباراة لشرح الفنيات للمشاهدين.